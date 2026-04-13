مقایسه شرایط امروز با عاشورای سال ۶۱هجری؛ بستر تهذیب نفس فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مهدی میرباقری شاهرودی نماینده مردم استان سمنان در خبرگان رهبری در پیامی در شبکه مجازی ایتا خود به شرایط امروز جامعه واکنش نشان داد و نوشت: شهادت رهبر بزرگوار انقلاب، آگاهی بزرگی ایجاد کرد که انشاءالله بستر تحولات عظیم در نفوس است.
در این پیام می خوانیم: آن جوانهای عزیز که احیاناً انتقادی هم دارند، وقتی شما راه مبارزه را به رویشان باز میکنید، میآیند در مقابل دشمن میایستند؛ میفهمند دشمن کیست و دوست کجاست.
میرباقری شاهرودی ادامه داد: حضور باشکوه مردم ایران در خیابانها و مقاومتهای فرزندان این ملت که در دریا و خشکی در سنگرهای مختلف با دشمن میجنگند _ که واقعاً کار سختی است _ و تلاش دولتی که واقعاً در این شرایط سخت ایستادگی کرده و با تمام وجود، امکانات را فراهم میکند، همۀ اینها مجاهده در راه خدا است.
در دیگر بخش این پیام آمده است: خدای متعال برای این مقاومتها ارزش قائل است و نصرت میکند و شما میتوانید نزول نصرت خدا را زندۀ زنده مشاهده کنید.
آیت الله میرباقری شاهرودی با تاکید بر اینکه حضور در میدان درگیری با دشمن، بستر رشد و تهذیب نفس است، می نویسد: آن کسی که در صفین و در عاشورا حضور پیدا کند، رشد میکند و الّا اگر این صحنهها را رها کند و برای خودش مناسکی درست کند، رشد نمیآورد!
در این پیام آمده است: درگیریای که انبیاء با فراعنه دارند بستر تهذیب نفس و رشد است.
در خاتمه می خوانیم: ما باید وسط این درگیری باشیم. یکموقعی وسط درگیری بودن به این صورت است که در سال ۶۱ هجری باید حتماً در عاشورا باشی. یکموقع زمانهای مثل زمانۀ ماست که باید «بِالنِّیَّاتِ وَ الْقُلُوبِ وَ التَّأَسُّف» در عاشورا باشیم. مؤمن یعنی کسی که در این میدانها حاضر است. البته نقشه این درگیری دست انبیا است.
