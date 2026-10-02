تریبون نماز جمعه میامی ظرفیتی برای بیان مطالبات مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی فرهادزاده پیش از ظهر آدینه در مراسم معارفه خود به عنوان امام جمعه جدید میامی که در سالن فرمانداری این شهرستان برگزار شد، با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به مطالبات مردم، اظهار کرد: مطالبه‌گری موجب شناخت بهتر مسئولان از کاستی‌ها و مشکلات مردم در شهرستان میامی می‌شود.

وی رسانه‌ها را یکی از ابزارهای مهم مطالبه‌گری دانست و افزود: رسانه‌ها ضمن بیان مطالبات مردم باید به ضرورت حفظ انسجام نیز توجه داشته باشند.

امام جمعه میامی، تریبون نماز جمعه را یکی از مهم‌ترین فضاهای مطالبه‌گری دانست و گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف امام جمعه سخن گفتن است، اما این تنها رسالت ائمه جمعه نیست؛ بلکه ائمه جمعه باید در کنار مردم، مشکلات و کاستی‌های آنان را بشنوند و برای امیدآفرینی و تعامل با مسئولان نیز تلاش کنند تا مسیر خدمت‌رسانی به مردم تسهیل شود.

فرهادزاده با بیان اینکه قرار گرفتن در کنار مردم مهم‌ترین رسالت امام جمعه است، تصریح کرد: شنیدن صحبت‌ها و مشکلات مردم برای امام جمعه اهمیت بسیاری دارد.

وی ادامه داد: اگر مردم، به‌ویژه در مناطق محروم، ببینند تریبونی برای بیان صحبت‌ها و مطالباتشان وجود دارد و مسئولان نیز در کنار آنان و پای حرف‌هایشان حضور دارند، نسبت به رفع مسائل و مشکلات امیدوار خواهند شد.

امام جمعه میامی با تأکید بر اینکه تریبون نماز جمعه باید صدای مردم باشد، گفت: تلاش می‌کنیم از این تریبون مقدس برای بیان مسائل و مشکلات شهرستان بهره بگیریم.

فرهادزاده همچنین مطالبه‌گری را از رسالت‌های مهم ائمه جمعه دانست و خاطرنشان کرد: مطالبه‌گری باید در چارچوب منطقی و با حفظ حرمت مسئولان و عموم جامعه انجام شود.

گفتنی است در این مراسم از خدمات حجت‌الاسلام عزیزی، امام جمعه سابق میامی، قدردانی شد.