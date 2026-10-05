به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، سید محمدهادی سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل این سازمان، در راستای رفع ابهامات موجود، بخشنامه نحوه استرداد اضافه‌پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق را به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

بر اساس این ابلاغیه که با استناد به مواد ۸۷، ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم تنظیم شده، در مواردی که مالیات بر درآمد حقوق بیش از میزان متعلق پرداخت شده باشد و حقوق‌بگیر طبق ضوابط بخشنامه مورخ ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ درخواست استرداد خود را ثبت کرده باشد، فرآیند مشخصی اجرایی خواهد شد. بر این اساس، اداره کل امور مالیاتی محل سکونت مودی پس از بررسی درخواست، احراز صحت اضافه پرداخت مالیات و اطمینان از عدم وجود بدهی قطعی دیگر، مشخصات کامل و شماره شبای بانکی ذی‌نفع را به اداره کل امور مالیاتی دریافت‌کننده مالیات اعلام می‌کند.

طبق دستور رئیس کل سازمان امور مالیاتی، اداره کل دریافت‌کننده مالیات موظف است حداکثر ظرف مدت ۳ روز کاری از زمان وصول درخواست، مبالغ مورد تأیید را از محل وصولی‌های جاری به حساب ذی‌نفع واریز کرده و نتیجه نهایی را به همراه مستندات قانونی مربوطه، جهت اطلاع به اداره کل محل سکونت مودی ارسال نماید. این بخشنامه با هدف تسهیل در امور مؤدیان و شفاف‌سازی رویه‌های اداری برای بازگرداندن وجوه مازاد پرداختی بابت مالیات حقوق تدوین شده است.