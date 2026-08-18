هواشناسی خراسان جنوبی؛ افزایش دما و تشدید گرد و خاک در راه است

سمیه لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار زرد هواشناسی اظهار کرد: بر اساس الگوهای پیش‌یابی، از سه‌شنبه ۲۷ مردادماه تا صبح پنج‌شنبه ۲۹ مردادماه، شاهد افزایش نسبی دما در سطح استان خواهیم بود.

وی افزود: در این مدت دمای هوا به طور میانگین سه تا پنج درجه سلسیوس گرم‌تر از حد نرمال فصل خواهد شد.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با بیان اینکه این شرایط شهرستان‌های طبس، عشق‌آباد، بشرویه، نهبندان، حاجی‌آباد زیرکوه، خوسف، سرایان، فردوس، بیرجند، قائنات، اسدیه و سربیشه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، گفت: افزایش مصرف آب و برق، خطر گرمازدگی و احتمال افت ولتاژ برق از پیامدهای این سامانه خواهد بود.

لطفی بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آب و برق تأکید کرد و گفت: هم‌استانی‌ها از به‌کارگیری وسایل پرمصرف برقی در ساعات اوج مصرف و حضور در فضای باز در ساعات اوج گرما خودداری کنند.

وی همچنین خواستار تنظیم دمای گلخانه‌ها و مرغداری‌ها و پیش‌بینی انرژی جایگزین برای سالن‌های پرورشی شد.

وزش باد شدید و گرد و خاک در نیمه شرقی استان

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی در ادامه از فعالیت سامانه دیگری از پنج‌شنبه ۲۹ مردادماه تا شنبه ۳۱ مردادماه خبر داد و گفت: این سامانه با تشدید وزش باد و گرد و خاک، به‌ویژه در نیمه شرقی استان همراه خواهد بود.

لطفی افزود: برای نوار مرزی شرقی و شهرستان نهبندان سطح هشدار نارنجی صادر شده است.

وی کاهش دید افقی و کیفیت هوا، احتمال خسارت به تأسیسات و سازه‌های موقت، تابلوهای تبلیغاتی و داربست‌ها، شکستن درختان کهنسال و نهال‌ها، سقوط اجسام و اختلال در ترددهای بین‌شهری را از مخاطرات این سامانه عنوان کرد.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی توصیه کرد که شهروندان از استحکام سازه‌های موقت اطمینان حاصل کرده و از تردد در مجاورت درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره و پارک خودرو در نقاط پرخطر خودداری کنند.

لطفی همچنین بر رعایت احتیاط در فعالیت‌های عمرانی تأکید کرد و گفت: سالمندان و بیماران تنفسی از حضور در فضای باز خودداری کنند و در صورت ضرورت حضور در فضای باز، استفاده از ماسک مناسب را مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی از شهروندان خواست با خاموش کردن روشنایی‌های غیرضروری، جدا کردن دستگاه‌های برقی غیرضروری در پایداری شبکه توزیع برق مشارکت کنند.