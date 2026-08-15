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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۸

انتشار کتاب «حقوق اداری ایران»

انتشار کتاب «حقوق اداری ایران»

کتاب «حقوق اداری ایران» توسط انتشارات شرکت سهامی انتشار روانه بازار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «حقوق اداری ایران» تألیف دکتر محمد جلالی (عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی) و سعید مظاهری‌رضا، در ۵۱۲ صفحه و با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه روانهٔ بازار کتاب شد.

این کتاب که از سوی انتشارات «شرکت سهامی انتشار» منتشر و عرضه شده، در چهار بخشِ «آشنایی با حقوق اداری»، «بررسی اداره در مفهوم شکلی»، «اهداف و کارکردهای اداره» و «نظارت بر اداره» تدوین شده است.

مؤلفان در پیشگفتار، هدف از تألیف این اثر را «ارائهٔ نگاهی تازه با رویکرد کارکردگرایانه به حقوق اداری» عنوان کرده‌اند. بخش پایانی کتاب نیز به بررسی نظارت بر اداره، شامل نظارت سیاسی، اداری و قضایی، و نیز صلاحیت و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری اختصاص دارد.

مؤلفان این کتاب، شعار «حقوق اداری، حقوق زندگی است» را برای این کتاب برگزیده‌اند و به گفتهٔ ناشر، این اثر برای دانشجویان و پژوهشگران حقوق عمومی مناسب است.

کد مطلب 6917510

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