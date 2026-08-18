اعتبار پروژه ارتقای محور ابهر ـ قیدار به ۳۴۰ میلیارد تومان افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل سلیمانی به آخرین وضعیت پروژه ارتقای محور ابهر ـ قیدار اشاره کرد و گفت: این محور یکی از مسیرهای مهم استان زنجان است و با توجه به افزایش حوادث و تصادفات در آن، موضوع ارتقاء ایمنی آن به‌صورت جدی در کمیسیون ایمنی استان بررسی شد.

وی اظهار کرد: عملیات راهسازی زمان‌بر و هزینه‌بر است و طی سال‌های اخیر نیز طرح‌های عمرانی با محدودیت‌های اعتباری مواجه بودند که از این رو، در کنار برنامه‌های بلندمدت برای ارتقاء محور، اقدامات کوتاه‌مدت و فوری برای کاهش حوادث و افزایش ایمنی تردد نیز پیش‌بینی شده است.

معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در کمیسیون ایمنی استان، مقرر شده است نقاط پرحادثه محور ابهر ـ قیدار با همکاری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، معاونت راهسازی و پلیس راه شناسایی شود و متناسب با شرایط هر نقطه، اقدامات فوری و کوتاه‌مدت برای کنترل و کاهش تصادفات انجام گیرد.

آغاز پروژه ارتقای محور ابهر ـ قیدار از سال ۱۴۰۱

سلیمانی با اشاره به روند اجرای طرح ارتقاء این محور، گفت: پروژه ارتقاء محور ابهر ـ قیدار از سال ۱۴۰۱ دارای ردیف اعتباری و عملیات اجرایی آن در ورودی‌ شهرهای ابهر و قیدار در قالب دو پروژه پیمان سپاری شده است.

وی گفت: در بخش مربوط به سمت قیدار، حدود ۱۰ کیلومتر از عملیات اجرایی تکمیل و با مشارکت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان به بهره‌برداری رسیده است و در سمت ابهر نیز عملیات اجرایی در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود امسال عملیات اجرایی این بخش تا حدود کیلومتر ۷ تکمیل و آماده بهره‌برداری شود.

معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان، تصریح کرد: بر این اساس، از مجموع ۵۶ کیلومتر محور ابهر ـ قیدار، حدود ۱۷ کیلومتر در دو بخش مختلف تکمیل شده یا در آستانه تکمیل و بهره‌برداری قرار دارد.

سلیمانی، با اشاره به ادامه عملیات در سمت قیدار گفت: پس از قطعه ۱۰ کیلومتری اجرا شده، یک قطعه حدود هشت کیلومتری نیز در ادامه مسیر در حال اجرای عملیات روسازی است.

وی افزود: این قطعه هم‌اکنون در مرحله آماده‌سازی برای اجرای آسفالت قرار دارد و در صورت تامین و تخصیص به‌ موقع اعتبار، عملیات آسفالت آن نیز انجام خواهد شد.

افزایش اعتبار پروژه از ۵ میلیارد تومان به ۳۴۰ میلیارد تومان

معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان، با اشاره به پیگیری‌های انجام‌ شده برای افزایش اعتبار پروژه گفت: با توجه به اهمیت محور ابهر ـ قیدار و ضرورت تسریع در اجرای عملیات، پیگیری‌های استاندار زنجان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و نماینده منطقه موجب افزایش قابل توجه اعتبار این پروژه شده است.

سلیمانی ادامه داد: اعتبار پروژه که ابتدای اخذ مجوز «ماده ۲۳ » حدود پنج میلیارد تومان بود، امسال به ۳۴۰ میلیارد تومان افزایش یافته است که خوشبختانه افزایش اعتبار، ظرفیت مناسبی برای شتاب‌بخشی به عملیات اجرایی ایجاد کرده است، اما با توجه به حجم عملیات و نیازهای پروژه، تداوم تخصیص اعتبارات در زمان مناسب همچنان از الزامات پیشرفت طرح است.

وی گفت: در صورت تخصیص به‌ موقع اعتبارات مصوب و بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته دو قطعه در دست اجرا، طی سال جاری و سال آینده به سرعت تکمیل خواهد شد.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان، گفت: یکی از قطعات مهم پروژه از سمت ابهر تا محدوده سد کینه‌ورس و قطعه دیگر از سمت قیدار تا روستای دو تپه تعریف شده است.

سلیمانی بیان داشت: مجموع طول این دو قطعه حدود ۳۶ کیلومتر است و عملیات اجرایی آنها در قالب پروژه‌های پیمان‌سپاری‌شده در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه نصب تجهیزات ایمنی می‌تواند در کوتاه‌مدت به افزایش ایمنی تردد کمک کند گفت: اداره‌کل راه و شهرسازی آمادگی دارد با همکاری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان و پلیس راه، از ظرفیت پیمانکاران پروژه برای اجرای اقدامات ایمنی استفاده کند.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان از رانندگان هم خواست تا زمان تکمیل عملیات عمرانی، با رعایت قوانین و سرعت مطمئنه، همکاری لازم را برای کاهش حوادث در این محور داشته باشند.