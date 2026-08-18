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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۵

احداث ۴۱ کیلومتر راه روستایی در سیستان و بلوچستان

احداث ۴۱ کیلومتر راه روستایی در سیستان و بلوچستان

زاهدان- سرپرست معاونت فنی و راه روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان از احداث ۴۱ کیلومتر راه روستایی در چهار ماهه سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید بلوچ ظهر سه شنبه به خبرنگاران اظهار کرد: طی چهار ماهه سال جاری، ۴۱ کیلومتر راه روستایی در سطح حوزه تحت پوشش این اداره کل احداث شده که از این میزان ، ۲۶ کیلومتر بصورت امانی و با استفاده از توان ماشین آلات راهداری و ۱۵ کیلومتر به صورت پیمانی اجرا شده است.

سرپرست معاونت فنی و راه روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان افزود : با احداث این میزان راه روستایی تعداد ۲۸ روستا و بیش از ۲۷۰۰ خانوار از راه دسترسی مناسب برخوردار شدند .

وی خاطرنشان کرد: توسعه راه‌های روستایی نقش مهمی در ارتقای شاخص‌های دسترسی، تسهیل تردد روستاییان و دسترسی آنان به خدمات مختلف دارد و از مهم‌ترین زیرساخت‌های مؤثر در توسعه و آبادانی مناطق روستایی محسوب می‌شود.

بلوچی با اشاره به گستردگی و پراکندگی مناطق روستایی سیستان و بلوچستان بیان کرد: تأمین و ارتقای راه دسترسی مناسب برای روستاها از اولویت‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان است و در همین راستا، از تمامی ظرفیت‌های موجود برای اجرای پروژه‌های راه روستایی استفاده می‌شود.

کد مطلب 6920156

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