شبکه فیبر نوری در شهر جم توسعه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان صبح سه شنبه در نشست بررسی فیبر نوری اظهار کرد: پروژه توسعه شبکه فیبر نوری شهرک مسکونی پارس، شهرستان جم به طول ۳۱ کیلومتر، با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان تکمیل و آماده بهره‌برداری شد.

وی ادامه داد: این پروژه زیرساختی از ابتدای سال گذشته آغاز شد و با هدف تحقق عدالت ارتباطی و فراهم‌سازی دسترسی شهروندان به اینترنت پرسرعت و پایدار، در سال ۱۴۰۵ به مرحله تکمیل نهایی رسید.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر با اشاره به اهمیت این طرح افزود: اجرای این شبکه گامی مهم در راستای هوشمندسازی خدمات شهری و ارتقای کیفیت ارتباطات در شهرک مسکونی پارس‌ به شمار می‌رود.

سملیان ادامه داد: با تکمیل عملیات کابل‌کشی به متراژ ۳۱ هزار متر، هم‌اکنون بستر لازم برای بهره‌مندی مشترکان از فناوری نوین فیبر نوری فراهم شده است.

وی در پایان گفت: اجرای این طرح نه‌تنها موجب افزایش پایداری شبکه و سرعت انتقال داده‌ها می‌شود، بلکه زیرساختی مطمئن برای توسعه خدمات دیجیتال در این منطقه نیز فراهم کرده است.