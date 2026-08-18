  1. استانها
  2. بوشهر
۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷

شبکه فیبر نوری در شهر جم توسعه یافت

شبکه فیبر نوری در شهر جم توسعه یافت

بوشهر- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر گفت: با اجرای ۳۱ کیلومتر شبکه فیبر نوری در شهر جم خدمات اینترنت پرسرعت و پایدار تقویت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان صبح سه شنبه در نشست بررسی فیبر نوری اظهار کرد: پروژه توسعه شبکه فیبر نوری شهرک مسکونی پارس، شهرستان جم به طول ۳۱ کیلومتر، با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان تکمیل و آماده بهره‌برداری شد.

وی ادامه داد: این پروژه زیرساختی از ابتدای سال گذشته آغاز شد و با هدف تحقق عدالت ارتباطی و فراهم‌سازی دسترسی شهروندان به اینترنت پرسرعت و پایدار، در سال ۱۴۰۵ به مرحله تکمیل نهایی رسید.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر با اشاره به اهمیت این طرح افزود: اجرای این شبکه گامی مهم در راستای هوشمندسازی خدمات شهری و ارتقای کیفیت ارتباطات در شهرک مسکونی پارس‌ به شمار می‌رود.

سملیان ادامه داد: با تکمیل عملیات کابل‌کشی به متراژ ۳۱ هزار متر، هم‌اکنون بستر لازم برای بهره‌مندی مشترکان از فناوری نوین فیبر نوری فراهم شده است.

وی در پایان گفت: اجرای این طرح نه‌تنها موجب افزایش پایداری شبکه و سرعت انتقال داده‌ها می‌شود، بلکه زیرساختی مطمئن برای توسعه خدمات دیجیتال در این منطقه نیز فراهم کرده است.

کد مطلب 6920160

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها