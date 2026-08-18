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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۸

تداوم گرمای ۵۰ درجه‌ای در بوشهر؛ سواحل استان مواج می‌شود

تداوم گرمای ۵۰ درجه‌ای در بوشهر؛ سواحل استان مواج می‌شود

بوشهر- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر از تداوم گرمای هوا طی امروز و فردا خبر داد و گفت: دمای هوا در برخی نقاط غیرساحلی به آستانه ۵۰ درجه و حتی فراتر می‌رسد.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، با تداوم استقرار توده هوای گرم در منطقه، طی امروز (سه شنبه) و فردا، دمای هوا در سطح استان همچنان مقادیر بالایی خواهد داشت و در برخی نقاط (به‌ویژه نواحی غیرساحلی) به آستانه ۵۰ درجه سلسیوس و حتی فراتر خواهد رسید.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین طی ساعاتی از وقت امروز با افزایش سرعت وزش باد شمال غربی در مناطق شمالی و تا حدودی مرکزی استان، احتمال خیزش گرد و خاک محلی و نفوذ گرد و غبار فرامنطقه‌ای به این نواحی وجود دارد.

وی ادامه داد: به سبب وزش باد های شمالی غربی امروز سواحل و فراساحل شمالی استان و از روز چهارشنبه تا ظهر پنج شنبه سواحل و فراساحل استان به تناوب مواج و متلاطم خواهد بود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد،. در نواحی شمالی و مرکزی احتمال خیزش گردوخاک و نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای، در سواحل جنوبی مه صبحگاهی پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد در قسمت های شمالی، غالبا شمال غربی تا غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۶ گاهی ۴۶ و بر روی دریا در این مناطق گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت، در مناطق مرکزی و جنوبی، متغیر غالباً جنوب غربی تا شمال غربی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و از شب در فراساحل مرکزی گاهی ۴۲ کیلومتردرساعت خواهد بود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا در مناطق شمالی ۶۰ تا ۱۲۰ و از بعد از ظهر طی ساعاتی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر. در مناطق مرکزی و جنوبی ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ از شب در فراساحل مرکزی طی ساعاتی ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی ۱۵۰سانتی‌متر پیش بینی می شود.

کد مطلب 6920184

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