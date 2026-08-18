۷۱ پروژه با اعتبار ۸۶۶ میلیارد تومان در بردسکن افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد صفرنژاد ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های هفته دولت که با حضور بخشداران و مدیران در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: از مجموع پروژه‌های قابل افتتاح، ۶۱ پروژه دولتی و ۱۰ پروژه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است که در حوزه‌های مختلف اجرایی شده‌اند.

فرماندار بردسکن افزود: در میان پروژه‌های بخش خصوصی، سه نیروگاه خورشیدی و سه طرح معدنی قرار دارد که یکی از پروژه‌های معدنی با سرمایه‌گذاری ۲۰۵ میلیارد تومان اجرا شده است.

وی ادامه داد: پروژه‌های مختلفی در حوزه‌های راهداری، شهرداری‌های بردسکن، انابد و شهرآباد، بنیاد مسکن، دهیاری‌ها، جهاد کشاورزی و فنی و حرفه‌ای در هفته دولت به بهره‌برداری خواهد رسید.

صفرنژاد با اشاره به پروژه‌های آموزش و پرورش گفت: دو پروژه در حوزه آموزش و پرورش نیز در این ایام آماده افتتاح است و در حوزه برق شهرستان نیز ۱۳ پروژه به بهره‌برداری خواهد رسید.

فرماندار بردسکن با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی گفت: نباید پروژه ناقصی برای افتتاح داشته باشیم و بخشداران باید پیش از افتتاح، نظارت ویژه‌ای بر پروژه‌ها داشته باشند تا طرح‌ها با کیفیت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.

وی هدف اصلی از افتتاح پروژه‌ها را حضور در میان مردم و بیان دستاوردهای نظام عنوان کرد و افزود: مدیران باید در هفته دولت حضور مؤثری در بین مردم داشته باشند و خدمات و اقدامات انجام‌شده را برای مردم تشریح کنند.

صفرنژاد با تأکید بر نقش رسانه‌ها در انعکاس خدمات گفت: خبرنگاران بازوی اصلی در انعکاس اخبار و اطلاعات هستند و ارتباط مدیران با رسانه‌ها باید نظام‌مند و در یک چارچوب درست باشد.

فرماندار بردسکن با اشاره به ظرفیت فضای مجازی اظهار کرد: فضای مجازی می‌تواند یک فرصت و نعمت باشد، اما در صورت استفاده نادرست می‌تواند به تهدید تبدیل شود؛ بنابراین باید مراقب باشیم یک اقدام نابجا باعث نشود زحمات مدیران و خدمات انجام‌شده تحت‌الشعاع حواشی قرار گیرد.

وی بر تهیه کلیپ و محتوای رسانه‌ای از پروژه‌های هفته دولت تأکید کرد و گفت: این اقدامات باید با نهایت صرفه‌جویی در هزینه‌ها انجام شود.

صفرنژاد همچنین با اشاره به اهمیت حوزه فرهنگ گفت: حوزه فرهنگ از نگاه فرمانداری اهمیت ویژه‌ای دارد و حتی بر بسیاری از اقدامات عمرانی مقدم است.

فرماندار بردسکن همچنین بر تقویت ارتباط مدیران با رسانه‌ها تأکید کرد و گفت: ارتباط مدیران با رسانه باید تنگاتنگ باشد و در هفته دولت نیز نشست خبری برگزار خواهد شد.

وی تأکید کرد: هدف از برنامه‌های هفته دولت، خدمت‌رسانی و ارائه گزارش عملکرد به مردم است و در عین حال نباید روند عادی خدمت‌رسانی در ادارات مختل شود.