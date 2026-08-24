به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد صفرنژاد صبح دوشنبه با گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت، در اولین روز از هفته دولت و در دیدار با امام جمعه بردسکن با تأکید بر ضرورت استفاده از نقدهای سازنده اظهار کرد: اگر اختلافات موجه یا غیرموجهی وجود دارد، همه ما باید در دوران مسئولیت از نقدهای سازنده برای اصلاح امور استفاده کنیم و هدف همه مسئولان باید خدمت بهتر به مردم باشد.
فرماندار بردسکن افزود: در هفته دولت برنامههای متنوعی در شهرستان برنامهریزی شده و تلاش میکنیم از اجرای پروژههای ناقص خودداری شود؛ چراکه فلسفه اجرای پروژهها، ارائه خدمت به مردم است و باید نتیجه اقدامات در زندگی مردم قابل مشاهده باشد.
وی با تأکید بر حضور مدیران در بین مردم تصریح کرد: یکی از رویکردهای مدیریت شهرستان، حضور در میان مردم و پیگیری مسائل و مشکلات آنان از نزدیک است و مدیران باید برای رفع مشکلات مردم حضور میدانی داشته باشند.
صفرنژاد با اشاره به افزایش اعتبارات شهرستان بیان کرد: میزان اعتبارات بردسکن در سال ۱۴۰۴، ۴۱۳ میلیارد تومان بود که این رقم با افزایش دو برابری به ۸۳۶ میلیارد تومان رسیده است.
فرماندار بردسکن ادامه داد: این میزان اعتبار جدا از پروژهها و سرمایهگذاریهای بخش خصوصی است و در حوزه معادن و بخش خصوصی نیز حدود هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری انجام شده که ظرفیت مهمی برای توسعه اقتصادی شهرستان محسوب میشود.
وی با اشاره به برخی پروژههای مهم شهرستان گفت: نیروگاههای خورشیدی و پروژههای حوزه راه از جمله طرحهایی هستند که در راستای توسعه زیرساختها و افزایش سطح خدمات به مردم دنبال میشوند.
صفرنژاد خاطرنشان کرد: حدود ۴۰ درصد پروژهها در مناطق شهری و ۶۰ درصد در مناطق روستایی اجرا میشود و تلاش شده با این رویکرد، توسعه متوازن شهرستان و رفع نیازهای زیرساختی مناطق روستایی مورد توجه قرار گیرد.
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