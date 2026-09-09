خبرگزاری مهر، گروه استانها- عاطفه وفائیان: مشهد در حرکتی هوشمندانه و با تکیه بر فرهنگ غنی شهروندان، «جهاد صرفهجویی» را به الگویی برای گذار به سوی آیندهای پایدار تبدیل کرده است. این عزم جمعی که از ادارات و نهادهای دولتی تا عمق مزارع و گرما منازل را مشارکت داده، نشان میدهد که چگونه میتوان با مدیریت علمی و انسجام ملی، محدودیتها را به فرصتی برای بالندگی و امیدآفرینی بدل کرد.
هشدار فرماندار مشهد به ادارات در مورد عدم رعایت الگوی مصرف آب
سید حسن حسینی، فرماندار مشهد، در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون اقدامات شهرستان در راستای «جهاد صرفهجویی» و مدیریت منابع، ضمن اشاره به وضعیت بحرانی منابع آبی، اظهار کرد: سدها به دلیل فرسودگی و تغییر وضعیت، دیگر قابلیت تأمین آب شرب را به تنهایی ندارند و مدیریت منابع آب از طریق چاههای زیرزمینی و حتی چاههای موجود در ادارات و دستگاههای اجرایی انجام میشود.
فرماندار مشهد در این راستا تاکید کرد: هم مردم و هم دستگاههای اجرایی موظف به رعایت الگوی مصرف هستند. بر اساس تصمیمات جلسه اخیر، اگر اداراتی به هشدارهای سازمان آب توجه نکنند، قطع آب آنها قطعی خواهد بود.
وی همچنین بیان کرد: با وجود چالشها، به دلیل استفاده از تکنولوژیهای نوین و فرهنگ بالای شهروندان، میزان پرت آب در مشهد نسبت به میانگین کشوری بسیار پایینتر است و بیش از ۶۵ درصد مردم مشهد طبق الگوی مصرف آب را مصرف میکنند.
حسینی در بخش انرژی، ضمن اشاره به گذار از فصل گرم به سرد، بر اهمیت صرفهجویی در مصرف گاز در زمستان پرداخت و از موفقیت پویشهای سال گذشته یاد کرد.
فرماندار مشهد افزود: مدیریت بهینه منابع انرژی یک ضرورت ملی است.
وی در حوزه کالاهای اساسی، با انتقاد از دورریز غذا در رستورانها، خواستار ترویج فرهنگ «بردن غذای اضافه» و دقت در سفارش غذا شد تا از آسیبهای ناشی از اسراف جلوگیری شود. همچنین از موفقیت در برنامههای توزیع آرد در مواکب یاد کرد که منجر به صرفهجویی قابل توجهی در این بخش شده است.
حسینی با اشاره به شرایط حساس کشور و ضرورت انسجام ملی، بر اهمیت حمایت از نیروهای نظامی و دیپلماتیک در عرصههای مختلف تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که با تکیه بر وحدت و مدیریت درست منابع، بتوان از این پیچهای تاریخی به سلامت عبور کرد.
خراسان رضوی پیشتاز صرفهجویی گاز در کشور است
حسن افتخاری، مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به پیشتازی شرکت گاز خراسان رضوی در حوزه صرفهجویی، اهمیت این موضوع را به حجم بالای مشترکان استان نسبت داد و اظهار کرد: مشهد بهتنهایی از نظر تعداد مشترکان گاز، از ۲۵ استان کشور مشترک بیشتری دارد و به همین دلیل اجرای طرحهای مدیریت مصرف و بهینهسازی در این کلانشهر و سراسر استان، نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه در روزهای اوج مصرف دارد.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی به تشریح ایجاد آزمایشگاه برچسب انرژی و آزمونهای حرارتی تجهیزات گازسوز در استان پرداخت و افزود: این آزمایشگاه با هدف تعیین رده انرژی بخاری، مشعل، دیگ و سایر تجهیزات گازسوز ایجاد شده و موفق به اخذ تأییدیه اداره کل استاندارد شده است.
وی درباره برنامههای سال ۱۴۰۵ بیان کرد: تعویض و جایگزینی پنج هزار بخاری راندمان بالا، بهینهسازی هزار موتورخانه از مهمترین برنامههای پیشروی شرکت گاز استان است.
افتخاری با اشاره به جایگزینی سوخت مایع صنایع با گاز طبیعی تصریح کرد: در این مدت چهار هزار و ۲۳۵ صنعت گازدار شدهاند که دوهزار و ۴۳۸ مورد آن مشمول مصوبه شورای اقتصاد بوده است؛ هزینه گازرسانی به این واحدها نیز از محل صرفهجویی حاصل از جایگزینی سوخت مایع با گاز طبیعی تأمین شده و هزینهای از واحدهای صنعتی دریافت نشده است.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی تأکید کرد: مسیر شرکت گاز خراسان رضوی در دولت چهاردهم، تنها توسعه شبکه و افزایش گازرسانی نبوده، بلکه همزمان با توسعه زیرساختها، بهینهسازی مصرف و ارتقای بهرهوری تجهیزات نیز دنبال شده تا پایداری جریان گاز در روزهای اوج مصرف تضمین شود.
مصرف هدفمند کود؛ حلقه مهم زنجیره بهرهوری و پایداری کشاورزی
حسین عطائی سلامی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مدیریت مصرف کود به معنای کاهش مصرف نیست، بلکه به مفهوم استفاده دقیق و بهاندازه از نهادههاست؛ بهگونهای که هر مقدار کود در زمان و محل مناسب مورد استفاده قرار گیرد و بیشترین اثرگذاری را در رشد و عملکرد محصول داشته باشد. یکی از پایههای اصلی تغذیه علمی گیاه، شناخت نیاز واقعی خاک است و انجام آزمایش خاک میتواند از مصرف غیرضروری برخی عناصر و تحمیل هزینه اضافی به کشاورز جلوگیری کند.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: در کنار شناخت نیاز خاک، شیوه مصرف نیز اهمیت زیادی دارد و استفاده از تجهیزاتی مانند کودکار و بذرکار-کودکار میتواند با هدایت کود به محدوده مناسب ریشه، میزان جذب عناصر غذایی را افزایش داده و از هدررفت نهاده جلوگیری کند.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از نهادههای استاندارد گفت: کیفیت و مشخصات فنی کود باید برای کشاورز قابل اطمینان و قابل ردیابی باشد و بهرهبرداران از مصرف کودهای فاقد آنالیز و مشخصات معتبر خودداری کنند. کودهای تأمینشده از سوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از نظر کیفیت و مشخصات فنی تحت نظارتهای لازم قرار دارند و این فرآیند با هدف اطمینان از سلامت و اثربخشی نهادههای توزیعی انجام میشود.
عطائی سلامی همچنین توجه به وضعیت ماده آلی خاک را از الزامات تولید پایدار دانست و بیان کرد: استفاده متناسب از کودهای آلی در کنار کودهای شیمیایی میتواند به بهبود ساختمان خاک، افزایش ماده آلی و حفظ ظرفیت تولید زمین کمک کند.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت استمرار تأمین نهادهها افزود: تأمین بهموقع کود یکی از الزامات پشتیبانی از تولید است و با وجود برخی محدودیتها در حوزه حملونقل و انرژی، روند تأمین و توزیع کود در استان با برنامهریزی و هماهنگی مستمر دنبال شده است. برای مدیریت بهتر زنجیره توزیع و کاهش هزینههای جابهجایی، حمل مستقیم کود از مبادی تولید به انبار کارگزاران شهرستانی نیز در دستور کار قرار گرفته که موجب کوتاه شدن مسیر تأمین و توزیع و مدیریت مناسبتر ذخایر میشود.
وی با اشاره به ظرفیتهای کشور در تولید کودهای شیمیایی گفت: برخورداری کشور از ظرفیت تولید کود، بهویژه در حوزه کود اوره، یک پشتوانه مهم برای استمرار تولید کشاورزی است و بهرهگیری صحیح از این ظرفیت باید در کنار مدیریت مصرف و توزیع هدفمند نهادهها دنبال شود. کشاورزی پایدار نیازمند استفاده هوشمندانه از منابع است و حرکت به سمت مصرف علمی کود، علاوه بر کاهش هزینههای تولید و جلوگیری از اتلاف منابع، میتواند به حفظ حاصلخیزی خاک و تقویت امنیت غذایی کشور کمک کند.
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