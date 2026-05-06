صادرات خدمات فنی مهندسی ۱۴۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سهراب سلیمی درباره وضعیت و تحولات اخیر صادرات خدمات فنی مهندسی کشور با توجه به وضعیت موجود اظهار کرد: صادرات خدمات فنی مهندسی به دلیل اینکه خروجش از کشور از طریق گمرکات و مبادی خروجی کشور نیست، خیلی تحت تاثیر تحریمهای مرزی، دریایی و هوایی قرار نمیگیرد. اساسا ویژگی صادرات خدمات این است که مبتنی بر خدمات، حرفه و دانش است.
مدیرکل دفتر محصولات دانشبنیان و خدمات فنی مهندسی سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه تاکید کرد: بیشترین تبلور دانش پایه بودن کالاهای صادراتی در صادرات خدمات فنی مهندسی اتفاق میافتد. برای مثال در همین کسب و کارهای عادی، شغلهایی که خدمات ارایه میدهند میتوانند به هردلیلی این خدمات را در هر جای دیگری از کشور ارایه دهند.
بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت، وی افزود: صادرات خدمت برتریاش نسبت به صادرات کالا این است که خیلی موقوف و متوقف به بخشهای تحریمی نیست. سال گذشته با همه اتفاقاتی که در کشور رخ داد، صادرات خدمات فنی مهندسی ۱۴۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل داشت یعنی از ۷۹۰ میلیون دلار به ۱.۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ رسیدیم. اگر حتی اتفاقات بدتری هم در کشور رقم میخورد در صادرات خدمات فنی مهندسی باز ما به این رقم میرسیدیم، چون خیلی این اهرمهای فشار در صادرات خدماتفنی مهندسی تاثیرگذار نیستند.
سلیمی درباره اینکه اکنون بیشترین صادرات ما در حوزه خدمات فنی مهندسی با چه کشورهایی است، اظهار کرد: اکنون کشورهای جدا شده از شوروی در سال ۱۹۹۲ که به نام کشورهای «سی آی اس» میشناسیم مثل روسیه، ارمنستان، بلاروس، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و غیره، همچنین کشورهایی مثل عمان و عراق بازار خوبی برای صادرات خدمات فنی مهندسی کشور ما محسوب میشوند.
مدیرکل دفتر محصولات دانشبنیان و خدمات فنی مهندسی سازمان توسعه تجارت ایران درباره پیشبینی صادرات ۵ میلیارد دلاری برای صادرات این حوزه در سالهای آتی اظهار کرد: هر پیشبینی موکول به برآورده شدن الزامات آن است که باید فراهم شود. این پیشبینی و حتی بالاتر از آن برای صادرات خدمات فنی مهندسی دست یافتنی است، اما یکی از الزامات آن حفظ ارتباطات گسترده و دوطرفه با دیگر کشورها و بازگشت روابط بانکی ما به حالت عادی و برقراری سوئیفت برای نقل و انتقال درست پول است.
سلیمی در پایان با اشاره به ضرورت تسهیل خدمات در این حوزه اظهار کرد: برخی صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی کشور نیز در رابطه با بانک مرکزی به دلیل بدهی دچار مشکلاتی شدهاند که با رفع این موضوع میتوانند فعالیت خود را در این زمینه ادامه داده و در گسترش صادرات این حوزه موثر باشند.
