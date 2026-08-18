چه زمانی به متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه کنیم؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بسیاری از افراد مشکلاتی مانند گرفتگی بینی، گوشدرد، کاهش شنوایی، سرگیجه یا گلودرد را موقتی میدانند و درمان آن را به تعویق میاندازند. در حالی که برخی از این علائم میتوانند نشانه بیماریهایی باشند که در صورت تشخیص زودهنگام، درمان سادهتر و موفقتری خواهند داشت.
متخصص گوش، حلق و بینی (ENT) پزشکی است که بیماریهای مربوط به گوش، بینی، سینوسها، حلق، حنجره و برخی اختلالات سر و گردن را تشخیص و درمان میکند. مراجعه به متخصص گوش و حلق و بینی تنها برای انجام جراحی نیست؛ بلکه بسیاری از مشکلات شایع روزمره نیز توسط پزشک ENT قابل درمان هستند.
مهمترین علائمی که نباید نادیده گرفته شوند
اگر هر یک از علائم زیر بیش از چند روز ادامه پیدا کرد، بهطور مکرر ایجاد شد یا شدت آن افزایش یافت، بهتر است توسط متخصص گوش و حلق و بینی بررسی شوید:
کاهش شنوایی ناگهانی یا تدریجی
گوشدرد مداوم یا شدید
وزوز یا صدای زنگ در گوش
احساس پری یا فشار در گوش
ترشح از گوش
سرگیجههای مکرر یا اختلال تعادل
گرفتگی مزمن بینی
سینوزیتهای مکرر
خونریزی مکرر بینی
کاهش حس بویایی
گلودردهای طولانیمدت یا مکرر
گرفتگی صدا بیش از دو هفته
مشکل یا درد هنگام بلع
خرخر شدید و اختلالات تنفسی هنگام خواب
بیماریهای شایع گوش
عفونت گوش، تجمع جرم، پارگی پرده گوش، بیماری منییر، اوتواسکلروز، کمشنوایی ناگهانی و وزوز گوش از جمله مشکلاتی هستند که نیاز به بررسی تخصصی دارند.
یکی از نکات مهم، توجه به کاهش شنوایی ناگهانی است. اگر فردی بهطور ناگهانی متوجه کاهش شنوایی در یک یا هر دو گوش شود، نباید آن را صرفاً به جرم گوش یا گرفتگی موقت نسبت دهد. این وضعیت میتواند نیازمند ارزیابی پزشکی فوری باشد و تأخیر در مراجعه ممکن است بر نتیجه درمان تأثیر بگذارد.
همچنین وزوز گوش اگر مداوم باشد یا همراه با کاهش شنوایی، سرگیجه یا احساس فشار در گوش ایجاد شود، بهتر است توسط متخصص بررسی شود.
چه زمانی برای گوشدرد باید به پزشک مراجعه کنیم؟
گوشدرد ممکن است در اثر عفونت گوش، التهاب، مشکلات فک و دندان، تجمع جرم گوش یا حتی برخی بیماریهای حلق و بینی ایجاد شود. اگر درد شدید باشد، همراه با تب یا ترشح از گوش ایجاد شود یا برای مدت طولانی ادامه داشته باشد، مراجعه به پزشک اهمیت بیشتری پیدا میکند.
استفاده خودسرانه از قطرههای گوش نیز همیشه توصیه نمیشود؛ زیرا در صورت وجود آسیب یا سوراخ در پرده گوش، برخی داروها ممکن است مناسب نباشند. بنابراین علت گوشدرد باید ابتدا مشخص شود.
بیماریهای شایع بینی و سینوس
سینوزیت، انحراف تیغه بینی، پولیپ بینی و آلرژی از شایعترین مشکلاتی هستند که باعث گرفتگی بینی، سردرد، کاهش حس بویایی و اختلال در تنفس میشوند.
گاهی گرفتگی بینی با مصرف داروهای معمولی برطرف نمیشود و لازم است علت اصلی توسط پزشک بررسی شود. برای مثال، انحراف تیغه بینی یا پولیپ میتواند باعث انسداد طولانیمدت مسیر تنفس شود و در برخی افراد روی کیفیت خواب نیز تأثیر بگذارد.
سینوزیتهای مکرر نیز موضوعی است که نباید نادیده گرفته شود. اگر فرد مرتباً دچار گرفتگی بینی، ترشحات بینی، احساس فشار در صورت یا کاهش بویایی میشود، بررسی علت تکرار بیماری میتواند به انتخاب درمان مناسب کمک کند.
چه زمانی گرفتگی بینی نیاز به بررسی تخصصی دارد؟
گرفتگی بینی ناشی از سرماخوردگی معمولاً پس از مدتی برطرف میشود؛ اما اگر این مشکل مزمن باشد، فقط در یک سمت بینی ایجاد شود، با خونریزی مکرر همراه باشد یا باعث اختلال در خواب و تنفس شود، بهتر است توسط متخصص ENT بررسی شود.
بیماریهای حلق و حنجره
گلودردهای مکرر، التهاب لوزه، رفلاکس حلق، گرفتگی صدا و مشکلات تارهای صوتی از دیگر بیماریهایی هستند که توسط متخصص ENT تشخیص و درمان میشوند.
اگر گرفتگی صدا بیش از دو هفته ادامه داشته باشد، بهتر است بدون تأخیر معاینه انجام شود؛ زیرا این علامت میتواند دلایل مختلفی از التهاب و عفونت گرفته تا مشکلات تارهای صوتی داشته باشد.
همچنین مشکل در بلع، احساس وجود جسم خارجی در گلو یا درد مداوم هنگام بلع از علائمی هستند که در صورت ادامهدار بودن باید مورد بررسی قرار گیرند.
چه افرادی بیشتر در معرض بیماریهای گوش و حلق و بینی هستند؟
برخی افراد به دلیل شرایط سنی، محیطی یا سبک زندگی بیشتر در معرض مشکلات ENT قرار دارند، از جمله:
کودکان، بهویژه در برابر عفونتهای گوش و لوزه
سالمندان، بهخصوص از نظر کمشنوایی مرتبط با افزایش سن
افراد مبتلا به آلرژی
افراد سیگاری
افرادی که در محیطهای آلوده یا پر سر و صدا کار میکنند
افرادی که سابقه خانوادگی برخی بیماریهای گوش یا شنوایی دارند
افرادی که بهطور مکرر دچار عفونتهای گوش، گلو یا سینوس میشوند
البته ابتلا به بیماریهای گوش، حلق و بینی محدود به این گروهها نیست و هر فردی ممکن است در مقطعی از زندگی به خدمات تخصصی ENT نیاز داشته باشد.
تشخیص دقیق؛ اولین قدم درمان
در بسیاری از بیماریهای گوش و حلق و بینی، تشخیص صحیح نقش مهمی در انتخاب روش درمان دارد. پزشک با بررسی علائم و سابقه پزشکی بیمار، معاینه تخصصی انجام میدهد و در صورت نیاز از آزمایشهای تکمیلی استفاده میکند.
برای مشکلات شنوایی ممکن است آزمایشهای شنوایی مانند ادیومتری انجام شود. در مشکلات بینی و سینوس، آندوسکوپی بینی یا تصویربرداری در شرایط خاص میتواند به تشخیص کمک کند. در برخی بیماریهای گوش نیز بررسی دقیق پرده گوش و وضعیت گوش میانی ضروری است.
به همین دلیل، درمان خودسرانه و مصرف طولانیمدت دارو بدون مشخص شدن علت اصلی مشکل، همیشه بهترین گزینه نیست.
آیا هر علامت گوش، بینی یا گلو نیاز به مراجعه فوری دارد؟
خیر. بسیاری از مشکلات ساده مانند سرماخوردگی معمولی یا گلودرد خفیف ممکن است با مراقبت مناسب برطرف شوند. اما بعضی علائم اهمیت بیشتری دارند و نباید مراجعه به پزشک برای آنها به تعویق بیفتد.
کاهش شنوایی ناگهانی، خونریزی شدید یا مکرر، اختلال شدید در بلع یا تنفس، سرگیجه شدید و ناگهانی، ترشح خونی یا چرکی از گوش و علائم شدید و غیرمعمول از مواردی هستند که نیاز به ارزیابی پزشکی سریع دارند.
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چرا انتخاب پزشک متخصص اهمیت دارد؟
بیماریهای گوش، حلق و بینی شباهت زیادی به یکدیگر دارند و یک علامت ممکن است دلایل متفاوتی داشته باشد. برای مثال، گرفتگی گوش میتواند به دلیل جرم گوش، عفونت، مشکلات گوش میانی یا تغییر فشار ایجاد شود. به همین دلیل تشخیص دقیق قبل از شروع درمان اهمیت زیادی دارد.
جمعبندی
مشکلات گوش، حلق و بینی از شایعترین مشکلات سلامتی هستند و بسیاری از آنها در صورت تشخیص و درمان بهموقع بهخوبی کنترل میشوند. علائمی مانند کاهش شنوایی، گوشدرد مداوم، وزوز گوش، سرگیجه، گرفتگی مزمن بینی، سینوزیتهای مکرر، گلودرد طولانیمدت، گرفتگی صدا و مشکل در بلع را نباید برای مدت طولانی نادیده گرفت.
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