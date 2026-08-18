به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، اصغر فرهادی که در جشنواره فیلم سارایوو حضور دارد، در گفتگو با این نشریه درباره فیلم بعدی‌اش صحبت کرد.

فرهادی که سال ۲۰۱۸ رئیس هیئت داوران بخش رقابتی جشنواره سارایوو بود و امسال به عنوان دریافت‌کننده قلب افتخاری در این جشنواره حضور دارد، امروز (سه‌شنبه) در سارایوو حضور یافت تا در ادامه با دریافت قلب افتخای این جشنواره تجلیل شود.

فرهادی که چندی پیش فیلم «قصه‌های موازی» وی برای اولین بار در جشنواره کن اکران شد، در مصاحبه با هالیوود ریپورتر، گفت: خاطره بسیار خوبی از زمانی که رئیس هیئت داوران اینجا بودم، دارم. من به نمایش‌های مختلف رفتم و در کنار تماشاگران بودم، بیشتر آنها مردم عادی بودند. بازخوردی که از آنها گرفتم کمی با دیگر جشنواره‌ها متفاوت بود. برای همین وقتی آنها گفتند؛ «می‌خواهیم دوباره شما را دعوت کنیم»، گفتم؛ «البته، چون تماشاگران شما بسیار خاص هستند».

فرهادی درباره بازگشت به ایران گفت: وقتی فیلمبرداری «داستان‌های موازی» را در فرانسه تمام کردم، از طریق زمینی و با ماشین از مرز ایران عبور کردم تا آنجا باشم. چون عاشق مردم و آن فرهنگ هستم. من آنجا بزرگ شدم و آنها را دوست دارم.

فرهادی در ادامه افزود: من مخالف جنگ هستم. نه فقط در اروپا و خاورمیانه، بلکه در همه جا.

وقتی از او پرسیده ‌شد آیا بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد که صنعت تلاقی فیلم و سیاست را بپذیرد، وی گفت: هر اتفاقی که در جامعه می‌افتد، بر سینما تأثیر می‌گذارد. اما دیدن نتیجه پیوند سینما و سیاست زمان می‌برد. این چیزی نیست که امروز اتفاق بیفتد و سپس اثرات فردا را ببینید. در سینما، زمان می‌برد.

با این حال، او از حمایت همکارانش در هالیوود و در سراسر صنعت فیلم بین‌المللی احساس خوبی دارد.

فرهادی درباره سینمای ملی بزرگ سارایوو گفت: این همبستگی در مورد همه چیز به طور کلی است، زیرا ما انسان هستیم. وقتی در جایی احساس درد می‌کنید و به آن درد واکنش نشان می‌دهید، نوعی همبستگی ایجاد می‌کند و ارزش دارد.

فرهادی پیش از این علیه آنچه در ایران اتفاق می‌افتد صحبت کرده است و در ماه آوریل، زمانی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تهدید به نابودی «کل تمدن» منطقه کرد، به حرف های او اعتراض کرد و گفت: من از هنرمندان و فیلمسازان سراسر جهان می‌خواهم که در این روزها و ساعات بحرانی، به هر طریق ممکن، صدایی برای متوقف کردن تجاوز مخربی باشند که به طور فزاینده‌ای زیرساخت‌های غیرنظامی را نابود کرده است.

این کارگردان که در حال حاضر مشغول کار روی پروژه بعدی خود است، از افشای اطلاعات زیاد درباره فیلم بعدی خودداری ‌کرد و با خنده گفت: من در حال فکر کردن هستم، در حال نوشتن هستم، اما زمان می‌برد و خیلی زود است که چیزی درباره جزئیات بگویم. دارم روی آن کار می‌کنم.

در حال حاضر، فرهادی از گذراندن وقت خود در بوسنی و هرزگوین لذت می‌برد و خود را آماده می‌کند تا یک جایزه دیگر دریافت کند.

این فیلمساز می‌افزاید که جشنواره‌های میان‌رده‌ای مانند سارایوو، لوکارنو، کارلووی واری و سن سباستین در صنعتی که به سرعت در حال تغییر است، به ویژه با توجه به رقابت سرویس‌های پخش آنلاین برای جلب توجه، حیاتی هستند.

فرهادی ‌گفت: این روزها، بر اساس رقابت بین سینما و پلتفرم‌ها، جشنواره‌هایی مانند این می‌توانند به سینما کمک کنند. مردم فیلم تماشا می‌کنند، اما از طریق تلفن همراهشان و چنین جشنواره‌هایی این مراسم را ادامه می‌دهند؛ وقتی یک خانواده به سینما می‌رود، آنها با هم می‌نشینند، با هم فیلم تماشا می‌کنند و با هم صحبت می‌کنند. این برای من یک مراسم مقدس است. جشنواره‌ها می‌توانند به تشویق مردم به انجام این کار کمک کنند.

فرهادی با اشاره به فیلمسازان نوظهور، بیان کرد: جشنواره‌ها سعی می‌کنند به این نسل جدید فیلمسازان فرصت بدهند. آنها فیلم خود را بر اساس هنرشان، در شخصیتشان می‌سازند. منبع آنها باید از درون باشد، نه چیزی بیرونی.

وی در پاسخ به اینکه آیا کارگردان‌های نوظهور خاصی وجود دارند که توجه وی را جلب کرده باشند؟، گفت: همه جا پر از کارگردان است. من به برخی از جشنواره‌ها می‌روم و آثار نسل جدیدی از فیلمسازان را تماشا می‌کنم و به زبان سینمایی و زبان هنری آنها بسیار امیدوارم.

وی ادامه داد: کار آنها کمی با قبل متفاوت است. ریتم آنها متفاوت است، سبک آنها متفاوت است، نحوه نگاه آنها به زندگی واقعی متفاوت است. اما وقتی فیلم‌هایی از آمریکای جنوبی، از ایران، از کشورهایی مانند این را می‌بینم، بسیار امیدوار می‌شوم. من به سینما بسیار امیدوارم. من معتقد نیستم که سینما در حال مرگ است. برخی می‌گویند سینما در حال مرگ است، اما نه. من فکر می‌کنم سینما هنوز ادامه دارد، هنوز زنده است. اما به تدریج در حال تغییر است. در حال یافتن زبان جدیدی است.

در همین حال فرهادی در مصاحبه با اسکرین دیلی تایید کرده که در حال نوشتن فیلم بلند بعدی خود است که بازگشتی به زبان مادری‌اش، فارسی، خواهد بود.

وی گفت انتظار دارد فیلمنامه را سال آینده تکمیل کند. در حالی که جزئیات طرح داستان هنوز محرمانه است و مکان‌های فیلمبرداری در حال بررسی هستند، او گفت که این فیلم در ایران یا فرانسه فیلمبرداری نخواهد شد.

فرهادی همچنین احتمال فیلمبرداری پروژه بعدی خود در آمریکا را رد کرد و گفت: برای «قصه‌های موازی»، سه سال در آمریکا زندگی کردم و تحقیق و نویسندگی انجام دادم. تهیه‌کننده من آمریکایی بود و حتی انتخاب بازیگران را انجام دادم، اما بعد از سه سال، احساس کردم نمی‌توانم با محیط ارتباط برقرار کنم. نظرم عوض شد و به فرانسه نقل مکان کردم.

با این حال، او در حال بررسی گزینه‌هایی برای یک فیلم بلند انگلیسی زبان است و گفت احتمال زیادی می‌رود که بریتانیا را برای تولید این فیلم انتخاب کند و پس از تجربیات خوب در فرانسه، اسپانیا و آلمان، ترجیح می‌دهد در اروپا مستقر شود.

وی در این مورد توضیح داد: من پروژه‌ای به این منظور انتخاب نکرده‌ام، اما اگر تصمیم بگیرم فیلمی به زبان انگلیسی بسازم، بر اساس تجربه‌ای که در آمریکا داشتم، ترجیح می‌دهم آن را در بریتانیا بسازم. تجربه بدی نبود، اما وقتی برای تحقیق به آمریکا نقل مکان کردم، نوع داستانی که دوست دارم کمی از آن فرهنگ فاصله دارد.

«قصه‌های موازی» به طور رسمی در ایران منتشر نشده است، اما نسخه غیرقانونی آن به صورت گسترده و به صورت آنلاین در دسترس است. در این مورد فرهادی گفت: وقتی فیلم را خارج از ایران، در فرانسه، در اینترنت منتشر می‌کنند، مردم ایران می‌توانند بلافاصله آن را با زیرنویس فارسی تماشا کنند. اما سینماهای ایران فیلم‌های خارجی را زیاد اکران نمی‌کنند و بنابراین برای این فیلم، امکان نمایش ندارد.

وی اعتراف کرد که طبقه‌بندی فیلمش به عنوان «خارجی» در کشور خودش دشوار است و چنین تأکید کرد: یک احساس بسیار متناقض است. آرزوی من این است که به زبان و فرهنگ خودم کار کنم.

سی و دومین جشنواره فیلم سارایوو از ۱۴ تا ۲۱ آگوست (۲۳ تا ۳۰ مرداد) برگزار می‌شود.