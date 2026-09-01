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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۵

تاریخ ثبت‌نام بیمه درمان تکمیلی اصحاب فرهنگ و هنر اعلام شد

تاریخ ثبت‌نام بیمه درمان تکمیلی اصحاب فرهنگ و هنر اعلام شد

مقدمات ثبت‌نام بیمه درمان تکمیلی سال ۱۴۰۵-۱۴۰۶ ویژه اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و فعالان قرآن و عترت در صندوق اعتباری هنر فراهم شده است و فرآیند ثبت‌نام از نیمه دوم شهریور آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، ثبت‌نام بیمه درمان تکمیلی سال ۱۴۰۵-۱۴۰۶ اعضای صندوق اعتباری هنر از نیمه دوم شهریور، مطابق روال سال‌های گذشته به صورت غیرحضوری انجام می‌شود.

اعضای صندوق می‌توانند در بازه زمانی اعلام‌شده با مراجعه به پیام‌رسان اختصاصی صندوق هنر به نشانی app.honarcredit.ir یا سامانه Profile.honarcredit.ir نسبت به ثبت‌نام بیمه درمان تکمیلی خود اقدام کنند.

همچنین امکان بهره‌مندی همسر و فرزندان اعضا از پوشش بیمه درمان تکمیلی نیز در این طرح پیش‌بینی شده است.

جزئیات مربوط به زمان‌بندی، شرایط و نحوه ثبت‌نام متعاقباً از طریق سامانه اینترنتی و پیام‌رسان صندوق به اطلاع اعضا خواهد رسید.

کد مطلب 6934395
علیرضا سعیدی

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