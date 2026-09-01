به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، ثبتنام بیمه درمان تکمیلی سال ۱۴۰۵-۱۴۰۶ اعضای صندوق اعتباری هنر از نیمه دوم شهریور، مطابق روال سالهای گذشته به صورت غیرحضوری انجام میشود.
اعضای صندوق میتوانند در بازه زمانی اعلامشده با مراجعه به پیامرسان اختصاصی صندوق هنر به نشانی app.honarcredit.ir یا سامانه Profile.honarcredit.ir نسبت به ثبتنام بیمه درمان تکمیلی خود اقدام کنند.
همچنین امکان بهرهمندی همسر و فرزندان اعضا از پوشش بیمه درمان تکمیلی نیز در این طرح پیشبینی شده است.
جزئیات مربوط به زمانبندی، شرایط و نحوه ثبتنام متعاقباً از طریق سامانه اینترنتی و پیامرسان صندوق به اطلاع اعضا خواهد رسید.
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