معاون امور فرهنگی درگذشت محسن کمالیان را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت محسن کمالیان، پژوهشگر تاریخ و مدیر انتشارات «راز نی» را تسلیت گفت.

متن پیام محسن جوادی برای درگذشت محسن کمالیان به شرح زیر است:

«إنّا لله وإنّا إلیهِ رَاجعُون»

کوچ نابهنگام اندیشمند فرزانه، جناب آقای دکتر محسن کمالیان، مواجهه با حقیقت سترگ گذار است در زیست انسانی که هم بر استحکام ارض وقوف داشت و هم جان خویش را در اقلیم بی‌کران اندیشه و معنویت به پرواز در سماء درآورد. هنر کم‌نظیر کمالیان، تلفیق غریب دقت‌نظر یک مهندس تراز اول ژئوتکنیک با جان شیفته و لطیف یک تاریخ‌پژوه بود؛ مردی که از کرانه‌های آخن تا حجره‌های اصیل قم و از سایه‌سار تربیت شهید بهشتی تا افق‌های گشوده مکتب امام موسی صدر، راهی یکتا برای زیستن برگزید. او بیش از هر چیز به ما آموخت که چگونه می‌توان استواری سازه‌ها را با عزت شیعه و پایداری زمین را با استقامت روح انسان پیوند زد.

اینجانب فقدان جانسوز این پژوهشگر برجسته، استاد فرهیخته و یار پایدار حقیقت را به جامعه علمی و دانشگاهی کشور، پژوهشگران تاریخ و اندیشه دینی و به‌ویژه خاندان مکرم و دوست‌داران ایشان تسلیت عرض می‌کنم. از درگاه حضرت حق برای ایشان، همنشینی با اولیای الهی و برای بازماندگان صبری سرشار از معرفت و شکیبایی مسالت دارم.