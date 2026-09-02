به گزارش خبرگزاری مهر، محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت روز ملی صنعت چاپ پیامی را صادر کرد. متن این پیام بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
«ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ»
صنعت چاپ، صنعتی پیشران، زیرساختی و بهواقع مادر صنایع جهان معاصر است. کیست که نداند انسان امروز، از طلیعه حیات و ثبت نخستین اوراق هویت تا واپسین دمی که رخت برمیبندد و نشان و نامش ماندگار میشود، در بستری پیوسته با این صنعت تنفس میکند؛ این پیوند ناگسستنی، گواه روشنی است بر این حقیقت که جهان بیچاپ، جهانی خاموش، منجمد و بیپژواک بود.
اگر امروز با فخر از صنعت نشر بهعنوان پیشران تمدنسازی بشر یاد میکنیم، نباید از یاد ببریم که نشر، فرزند خلف و وامدار مستقیم صنعت چاپ است؛ چراکه پیش از ظهور و بلوغ این سازوکار ماشینی و فنی، تکثیر دانش فرآیندی فردی و محدود بود و هرگز قامت یک صنعت فراگیر را به خود نمیگرفت. تاریخ علم به وضوح نشان میدهد که ورود صنعت چاپ به هر خطهای، مدار معرفت و هندسه آگاهی آن جامعه را دگرگون ساخت؛ بنابراین گزافه نیست اگر بگوییم امروز فرهنگ، علم، تاریخ و تمدن مکتوب، همگی وامدار و مدیون این صنعت ارجمند هستند.
اما صنعت چاپ در دیار ما، فراتر از یک ابزار فنی و اقتصادی، آزمونداده میدان مقاومت و حمیت ملی است. این صنعت فاخر در روزگار پرالتهاب جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان بار گزافی از دشمنیها را به دوش کشید و تاوان ایستادگی خود را پرداخت. در جریان حملات اخیر، متاسفانه ۶۱ واحد چاپی کشور دچار آسیبهای سنگین شدند تا مجموع آسیبها به رقمی بالغ بر ۶۶۰ میلیارد تومان برسد. با این حال چرخهای غران این صنعت لحظهای از حرکت بازنایستاد و شگفتا که فعالان و سلحشوران این عرصه، در چند سال گذشته نهتنها باری بر دوش دولت نگذاشتند، بلکه با ارزآوری، غیرت و تعهد، بارهای بزرگی را نیز از دوش اقتصاد کشور برداشتند.
این مسیر پرفراز و فرود و افتخارآفرین، محصول سلسلهای پیوسته از فداکاری، نبوغ و دلسوزی نخبگان این کهنبوم است. در این روز شکوهمند، سر تعظیم فرود میآوریم در برابر پیشگامان و اسطورههای تاریخ چاپ میهن که با بینش بلند خویش تحولی دورانساز در نوسازی ماشینآلات و زیرساختهای این صنعت رقم زدند. همچنین درود میفرستیم بر ذخایر بیبدیل، گنجینههای حی و اعتبار امروز صنعت چاپ، یکایک استادکاران، مهندسان، مدیران و کارگران شریفی که شریان حیاتی چاپ را در این سرزمین زنده و تپنده نگاه داشتهاند.
اینجانب، یازدهم شهریورماه، روز ملی صنعت چاپ را به جامعه سرافراز چاپ و بستهبندی، اصحاب فرهنگ و صنعتگران ایران عزیزمان تبریک و تهنیت عرض میکنم و دوام توفیق، شکوفایی روزافزون و اهتزاز نام ایران سربلند را در عرصههای جهانی از درگاه خداوند متعال مسألت دارم.
نظر شما