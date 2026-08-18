۸ مدال تکواندوکاران ایران در روز نخست جام ریاست فدراسیون جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین دوره رقابت های تکواندو جام ریاست فدراسیون جهانی امروز سه شنبه ۲۷ مردادماه در شهر لاهور پاکستان آغاز شد. در روز نخست رقابت ها تیم کشورمان ۱۲ نماینده داشت که حاصل تلاش آنها ۵ مدال طلا و سه برنز بود.

در وزن ۵۸- کیلوگرم ابوالفضل زندی کار خود را با برتری مقابل «حیدر زمان» از پاکستان آغاز کرد و در ادامه «اسراپیلوف» از قزاقستان، امیرمحمد نصیر احمدی دیگر نماینده کشورمان ، «تا هون پارک» و «آن هیانگ» از کره را در دو راند متوالی شکست داد و با اقتدار روی سکوی نخست ایستاد و طلا گرفت.

نسترن ولیزاده در وزن ۶۲- کیلوگرم در چهار مبارزه متوالی «کیم یون» ، «سیول» از ترکیه ، «کیم گیونگ» از کره و « عزیزووا» از ازبکستان را شکست داد و صامت نشان طلا شد. در این وزن یلدا ولی نژاد بعد از برتری مقابل حریفانی از کره جنوبی و ازبکستان به نماینده دیگری از ازبکستان باخت و برتز گرفت.



رادین زینالی در وزن ۷۴- کیلوگرم طلای سوم را برای کشورمان کسب کرد. وی با برتری برابر «محمدخان» از پاکستان، «کانگ سئو» از کره، «ارکان عمر» از ترکیه، « فرم پاتچو» تایلند و «نجم الدین» از ازبکستان قهرمان شد و به نشان طلا دست یافت.

در این وزن امیرسینا بختیاری بعد ار برتری مقابل «ریاض خان» از پاکستان، «چولبنوف» از قزاقستان و «مختاروف» از ازبکستان، در نیمه نهایی به «نجم الدین» ازبک باخت و برنز گرفت. رضا کلهر هم در همین وزن حذف شد.

طلای چهارم تیم اعزامی ایران را آرین سلیمی کسب کرد. وی با پیروزی در پیکار با «محمد فرخان» از پاکستان، علی نجفی دیگر نماینده کشورمان ، «ماولونوف» از ازبکستان و «پارک چوون هوی» از کره جنوبی قهرمان شد.

همچنین در وزن ۷۴+ کیلوگرم حنا زرین کمر بعد از یک دور استراحت، «کانالووک» از تایلند، فاطمه احمدی دیگر نماینده کشورمان و « سابدووا» از ازبکستان را شکست داد و طلای پنجم ایران را کسب کرد. در این وزن فاطمه احمدی برنز گرفت.

ضمن اینکه ملکوتی خواه در وزن ۴۹- کیاوگرم مودیانسل از سریلانکا و عدم حضور حریف ژاپنی در پیکار با باکیشووا از قزاقستان باخت و از جدول کنار رفت.

بنابراین در روز نخست تیم ایران توسط ابوالفضل زندی، رادین زینالی، آرین سلیمی ، حنا زرین کمر و نسترن ولیزاده ۵ مدال طلا، امیرسینا بختیاری، یلدا ولی نژاد و فاطمه احمدی سه نشان برنز کسب کرد. امیرمحمد نصیر احمدی، علی نجفی، رضا کلهر و مریم ملکوتی خواه هم حذف شدند.