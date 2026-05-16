به گزارش خبرگزاری مهر، ساکنان ایالت بورنو واقع در شمال شرقی نیجریه به خبرگزاری‌های رویترز و آژانس فرانس پرس گفتند که افراد مسلح ناشناس ده‌ ها دانش‌ آموز را ربوده‌ اند.

عبیدالله حسن، ساکن نزدیک این مدرسه به خبرگزاری رویترز گفت که افراد مسلح حدود ساعت ۹ صبح (۸:۰۰ به وقت گرینویچ) در حالی که کلاس‌ ها در حال برگزاری بودند، به مدرسه ابتدایی و راهنمایی موسی در منطقه آسکرا-اوبا حمله کردند و چندین دانش‌ آموز را با خود بردند.

یکی از معلمان مدرسه به رویترز گفت که مهاجمان مسلح با موتورسیکلت از راه رسیدند.

این معلم گفت: با وجود اینکه برخی از دانش‌ آموزان به سوی بوته‌ ها فرار کردند، می‌ توانم به شما بگویم که بسیاری از آنها را ربوده شدند.

تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را که نشانه گروهک تروریستی بوکوحرام دارد، برعهده نگرفته است.