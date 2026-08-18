به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جعفر عباسعلیپور اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از منازل در محدوده استحفاظی کلانتریهای ۲۱، ۱۵ و ۱۶، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و تخصصی، هویت سارقان را که از اهالی یکی از استانهای غربی کشور بودند، شناسایی کردند.
رئیس پلیس آگاهی استان قم ادامه داد: بررسیهای انجامشده نشان داد سارقان پیش از هر سرقت در مخفیگاهی واقع در یکی از روستاهای اطراف شهر قم تجمع کرده و سپس با هماهنگی یکدیگر به منازل موردنظر مراجعه و اقدام به سرقت میکردند.
عباسعلیپور تصریح کرد: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضایی، به روستای موردنظر اعزام شدند و در عملیاتی غافلگیرانه ۲ نفر از اعضای این باند را دستگیر کردند.
وی گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، مقادیر قابل توجهی از اموال مربوط به مالباختگان کشف و ضبط شد.
رئیس پلیس آگاهی استان قم خاطرنشان کرد: متهمان در تحقیقات انجامشده تاکنون به بیش از ۱۵ فقره سرقت از منازل اعتراف کردهاند و تحقیقات برای شناسایی سایر مالباختگان و بررسی احتمال وجود همدستان دیگر ادامه دارد.
قم- رئیس پلیس آگاهی استان قم از دستگیری ۲ سارق حرفهای منزل و کشف اموال مالباختگان در مخفیگاه آنان در یکی از روستاهای اطراف قم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جعفر عباسعلیپور اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از منازل در محدوده استحفاظی کلانتریهای ۲۱، ۱۵ و ۱۶، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
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