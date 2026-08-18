به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی علیزاده عصر دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه اظهار کرد:رسانه‌ها حلقه ارتباطی میان مردم و مسئولان هستند و بخشی از مقاومتی که تا به امروز شکل گرفته، با کمک و همراهی رسانه‌ها بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان با بیان اینکه فضای امروز جامعه، فضای تلخی است، افزود:با وجود همه مشکلات، مقاومت برای حفظ کشور شکل گرفت و مردم و مسئولان برای دفاع از ایران عزیز در کنار یکدیگر ایستادگی کردند.

وی ادامه داد:از حوزه مسکن و راه تا سایر بخش‌های خدمت‌رسانی، تمام تلاش خود را با همکاری همکاران در سراسر استان به کار گرفته‌ایم تا وعده دولت به مردم در حوزه مسکن عملی شود و اقدامات انجام‌شده نیز با کمک رسانه‌ها در راستای امیدآفرینی اطلاع‌رسانی شود.

علیزاده با اشاره به پروژه‌هایی که به دلیل کمبود اعتبار متوقف شده‌اند، گفت: تلاش داریم این پروژه‌ها را به نتیجه برسانیم و در شرایط جنگی، علاوه بر وظایف نیروهای مسلح، خادمان دولت نیز باید در همه عرصه‌های خدمت‌رسانی، چه در پروژه‌های ملی و چه در پروژه‌های استانی، با تمام توان برای حفظ کشور و خدمت به مردم تلاش کنند.