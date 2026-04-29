آبفای تهران برنامه ترویج لوازم کاهنده مصرف آب را آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل ازآبفای استان تهران، سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرد این شرکت در سال ۱۴۰۵ با هدف ترغیب مردم به مصرف بهینه، برنامه ترویج استفاده از لوازم و تجهیزات کاهنده مصرف آب را با شعار «آب، کاهنده؛ تضمین آینده» دنبال خواهد کرد.
بهنام بخشی در نخستین نشست شورای راهبردی روابط عمومیهای آبفای استان تهران با اشاره به نقش مهم روابط عمومی در جریانسازی رسانهای گفت: نقش روابط عمومی از یک بخش تشریفاتی به نقطه ثقل سازمانها تبدیل شده است.
وی با اشاره به اثرگذاری فعالیتهای رسانهای در مدیریت تنش آبی افزود: متوسط سرانه مصرف خانگی آب شهروندان تهرانی در سال گذشته از ۲۲۰ به ۱۹۵ لیتر کاهش یافت که این نتیجه اقدامات فنی و فرهنگی و انتخاب شعارهای کاربردی با همکاری رسانه ملی بوده است.
بخشی اظهار کرد: با وجود این کاهش، هنوز تا الگوی مطلوب مصرف یعنی ۱۳۰ لیتر در شبانهروز فاصله ۶۵ لیتری داریم و امیدواریم با همراهی رسانهها و کنشگران فرهنگی، سرانه مصرف در پایتخت کاهش یابد.
سخنگوی آبفا با اشاره به تبلیغات رسانهای علیه وضعیت منابع آبی تهران گفت: یکی از محاسبههای دشمنان معطوف به ایجاد نگرانی درباره روز صفر آبی بود، اما با اقدامات دولت، پیگیریهای رئیسجمهوری و تدابیر وزارت نیرو، آب طالقان به تهران رسید و همراهی مردم موجب خنثی شدن این فشارها شد.
وی درباره عملکرد روابط عمومی آبفای استان تهران گفت: تولیدات خبری این شرکت در سال گذشته به حدود ۵۰۰۰ خبر رسید و هدف امسال ارتقای کیفیت اطلاعرسانی و بازآفرینی گفتمان آبی جدید خواهد بود.
بخشی اعلام کرد: محور فعالیت روابط عمومیهای آبفا در سال ۱۴۰۵ ترویج مصرف بهینه و تشویق به استفاده از لوازم کاهنده مصرف آب خواهد بود و همه واحدهای زیرمجموعه با شعار «آب، کاهنده؛ تضمین آینده» هماهنگ خواهند شد.
او همچنین با تقدیر از مدیریت آبفای منطقه دو تهران در حوادث جنگ ۴۰ روزه اخیر گفت: این منطقه با وجود گستردگی شبکه و اصابت ۱۶۰ حمله، عملکردی موفق در امدادرسانی و اقدامات فنی داشته و روابط عمومی آن در انعکاس بهموقع فعالیتها پیشتاز بوده است.
