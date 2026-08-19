روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امروز وضعیت جوی استان آسمانی صاف و آفتابی و با ثبات نسبی دماهای بیشینه همراه است، اظهار کرد: در روزهای پنجشنبه و جمعه روند افزایش نسبی دمای بیشینه به میزان ۲ تا ۳ درجه سلسیوس پیش‌بینی می‌شود که این افزایش در روز پنجشنبه محسوس‌تر خواهد بود.

وی افزود: پس از این بازه زمانی روند کاهش نسبی دمای بیشینه در استان آغاز می‌شود و از روز جمعه به بعد علاوه بر افزایش ابرناکی در برخی ساعات افزایش سرعت باد و پدیده غبار رقیق نیز دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان ادامه داد: براساس تحلیل نقشه‌های هواشناسی پیش‌بینی می‌شود نیمه دوم هفته آینده نیز شاهد کاهش مجدد دمای بیشینه در سطح استان باشیم.

وی درباره وضعیت دمایی ایستگاه‌های استان در ۲۴ ساعت گذشته گفت: دمای ایستگاه فرودگاه همدان بین ۱۵ تا ۳۶ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.

زاهدی بیان کرد: در شبانه روز گذشته شهرستان کبودرآهنگ با دمای حداقل ۱۴ درجه خنک‌ترین نقطه استان و شهرهای نهاوند، اسدآباد، کبودرآهنگ، بهار و قهاوند با دمای ۳۷ درجه گرم‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.