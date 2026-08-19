به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آقاپور کاظمی پیش از ظهر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت پیشگیری از بیماریهای واگیر در صنعت طیور اظهار کرد: عملیات واکسیناسیون طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل از ابتدای هفته جاری در مناطق مختلف مازندران آغاز شده و اکیپهای فنی دامپزشکی اجرای این طرح را بر عهده دارند.
وی با بیان اینکه مازندران از قطبهای مهم تولید مرغ کشور به شمار میرود، افزود: افزایش سطح ایمنی طیور بومی در مناطق روستایی میتواند نقش مؤثری در کاهش خطر انتقال عوامل بیماریزا به واحدهای صنعتی داشته باشد.
مدیرکل دامپزشکی مازندران گفت: در مرحله نخست این طرح، واکسیناسیون ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه طیور بومی در سطح استان هدفگذاری شده و اولویت اجرای عملیات نیز با مناطق دارای ریسک بالاتر و محدوده اطراف واحدهای مرغ مادر و گوشتی است.
آقاپور کاظمی با اشاره به تراکم واحدهای پرورش طیور در مازندران، واکسیناسیون طیور روستایی را یکی از اقدامات مهم برای تقویت زنجیره امنیت زیستی استان دانست و ادامه داد: کنترل بیماری در جمعیت طیور بومی میتواند احتمال ورود و انتشار ویروس در واحدهای صنعتی را کاهش دهد.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در سال گذشته بیان کرد: بیش از ۶ میلیون قطعه طیور بومی در سال گذشته علیه بیماری نیوکاسل واکسینه شدند و امسال نیز برنامه ایمنسازی با استفاده از واکسنهای گرماپایدار و با رعایت ضوابط و اصول علمی دنبال میشود.
هشدار دامپزشکی درباره علائم نیوکاس
مدیرکل دامپزشکی مازندران در ادامه نسبت به علائم بیماری نیوکاسل هشدار داد و گفت: بیحالی و افسردگی شدید، ترشحات چشم و بینی، دشواری و صدادار شدن تنفس، کجی گردن، فلجی بال و پا، اسهال سبز و افت شدید تولید تخممرغ از جمله نشانههایی است که میتواند بیانگر ابتلای طیور به این بیماری باشد.
وی از بهرهبرداران و روستاییان خواست در صورت مشاهده علائم مشکوک، موضوع را در سریعترین زمان به اداره دامپزشکی شهرستان اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای بررسی و کنترل بیماری انجام شود.
آقاپور کاظمی با اشاره به افزایش تنش گرمایی در فصل تابستان، رعایت شرایط مناسب نگهداری طیور را در کنار واکسیناسیون ضروری دانست و گفت: ایجاد سایه، تأمین تهویه کافی و جلوگیری از افزایش دمای محل نگهداری طیور از اقداماتی است که به کاهش استرس گرمایی کمک میکند.
وی همچنین بر تأمین آب و تغذیه مناسب و رعایت اصول قرنطینه و ضدعفونی تأکید کرد و افزود: کاهش رفتوآمدهای غیرضروری، ضدعفونی منظم تجهیزات و محل نگهداری طیور و استفاده از مواد ضدعفونیکننده مجاز باید مورد توجه جدی بهرهبرداران قرار گیرد.
مدیرکل دامپزشکی مازندران درباره نحوه برخورد با تلفات نیز گفت: لاشه طیور تلفشده نباید در محیط زیست، رودخانهها یا مزارع رها شود، بلکه باید مطابق ضوابط بهداشتی و تحت شرایط مناسب دفن یا معدوم شود تا از انتشار عوامل بیماریزا جلوگیری شود.
آقاپور کاظمی در پایان بر تداوم برنامههای پیشگیرانه تأکید کرد و از روستاییان و عشایر خواست با اکیپهای دامپزشکی همکاری کنند تا پوشش واکسیناسیون طیور بومی افزایش یافته و خطر شیوع نیوکاسل در استان کاهش یابد.
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