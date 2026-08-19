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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۳

مازندران از قطب‌های مهم تولید مرغ کشور به شمار می‌رود

مازندران از قطب‌های مهم تولید مرغ کشور به شمار می‌رود

ساری- مدیرکل دامپزشکی مازندران از اجرای مرحله نخست طرح واکسیناسیون طیور بومی استان علیه بیماری نیوکاسل خبر داد و گفت: از این استان مهم تولید مرغ کشور به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آقاپور کاظمی پیش از ظهر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت پیشگیری از بیماری‌های واگیر در صنعت طیور اظهار کرد: عملیات واکسیناسیون طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل از ابتدای هفته جاری در مناطق مختلف مازندران آغاز شده و اکیپ‌های فنی دامپزشکی اجرای این طرح را بر عهده دارند.

وی با بیان اینکه مازندران از قطب‌های مهم تولید مرغ کشور به شمار می‌رود، افزود: افزایش سطح ایمنی طیور بومی در مناطق روستایی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش خطر انتقال عوامل بیماری‌زا به واحدهای صنعتی داشته باشد.

مدیرکل دامپزشکی مازندران گفت: در مرحله نخست این طرح، واکسیناسیون ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه طیور بومی در سطح استان هدف‌گذاری شده و اولویت اجرای عملیات نیز با مناطق دارای ریسک بالاتر و محدوده اطراف واحدهای مرغ مادر و گوشتی است.

آقاپور کاظمی با اشاره به تراکم واحدهای پرورش طیور در مازندران، واکسیناسیون طیور روستایی را یکی از اقدامات مهم برای تقویت زنجیره امنیت زیستی استان دانست و ادامه داد: کنترل بیماری در جمعیت طیور بومی می‌تواند احتمال ورود و انتشار ویروس در واحدهای صنعتی را کاهش دهد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در سال گذشته بیان کرد: بیش از ۶ میلیون قطعه طیور بومی در سال گذشته علیه بیماری نیوکاسل واکسینه شدند و امسال نیز برنامه ایمن‌سازی با استفاده از واکسن‌های گرماپایدار و با رعایت ضوابط و اصول علمی دنبال می‌شود.

هشدار دامپزشکی درباره علائم نیوکاس

مدیرکل دامپزشکی مازندران در ادامه نسبت به علائم بیماری نیوکاسل هشدار داد و گفت: بی‌حالی و افسردگی شدید، ترشحات چشم و بینی، دشواری و صدادار شدن تنفس، کجی گردن، فلجی بال و پا، اسهال سبز و افت شدید تولید تخم‌مرغ از جمله نشانه‌هایی است که می‌تواند بیانگر ابتلای طیور به این بیماری باشد.

وی از بهره‌برداران و روستاییان خواست در صورت مشاهده علائم مشکوک، موضوع را در سریع‌ترین زمان به اداره دامپزشکی شهرستان اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای بررسی و کنترل بیماری انجام شود.

آقاپور کاظمی با اشاره به افزایش تنش گرمایی در فصل تابستان، رعایت شرایط مناسب نگهداری طیور را در کنار واکسیناسیون ضروری دانست و گفت: ایجاد سایه، تأمین تهویه کافی و جلوگیری از افزایش دمای محل نگهداری طیور از اقداماتی است که به کاهش استرس گرمایی کمک می‌کند.

وی همچنین بر تأمین آب و تغذیه مناسب و رعایت اصول قرنطینه و ضدعفونی تأکید کرد و افزود: کاهش رفت‌وآمدهای غیرضروری، ضدعفونی منظم تجهیزات و محل نگهداری طیور و استفاده از مواد ضدعفونی‌کننده مجاز باید مورد توجه جدی بهره‌برداران قرار گیرد.

مدیرکل دامپزشکی مازندران درباره نحوه برخورد با تلفات نیز گفت: لاشه طیور تلف‌شده نباید در محیط زیست، رودخانه‌ها یا مزارع رها شود، بلکه باید مطابق ضوابط بهداشتی و تحت شرایط مناسب دفن یا معدوم شود تا از انتشار عوامل بیماری‌زا جلوگیری شود.

آقاپور کاظمی در پایان بر تداوم برنامه‌های پیشگیرانه تأکید کرد و از روستاییان و عشایر خواست با اکیپ‌های دامپزشکی همکاری کنند تا پوشش واکسیناسیون طیور بومی افزایش یافته و خطر شیوع نیوکاسل در استان کاهش یابد.

کد مطلب 6921295

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