به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی ظهر شنبه در شورای اداری گرمسار به میزبانی فرمانداری این شهرستان، با بیان اینکه اعتباراتی که در سال آتی تخصیص پیدا میکند، میبایست بازدهی بیشتری داشته باشد.
وی خواستار اولویت بندی پروژه های عمرانی و مهم شهرستان گرمسار در سال آتی شد و افزود: درست است که باید سیاست گذاری و تامین اعتبارات به شکلی صورت گیرد تا پروژه های ما فعال باشد زیرا در صورت رها شدن این پروژهها شاهد ترویج بیکاری خواهیم بود، اما اولویت بندی پروژهها نیز اهمیت دارد.
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرایط اعتباری ما به گونهای نیست که دست ما برای انجام همه پروژهها باز باشد، گفت: چند اولویت اساسی در منطقه وجود دارد که باید به آنها توجه ویژهای شود.
عربی با بیان اینکه آب و کشاورزی در زمره این زمینههای اولویت دار است، گفت: دستگاه های خدمت رسان مانند برق و گاز، آب و ... توجه بیشتری به پروژههای اولویت بندی شده داشته باشد.
وی با بیان اینکه ارگانها از تخصیص و تقسیم بندی اعتبارات به صورت قطره چکانی که هیچ پروژه ای را پیش نمیبرد و باعث نمیشود که اتفاقی رخ دهد، خودداری شود، افزود: در بحث اعتبارات ملی تلاش خود را خواهیم کرد که بیشترین کمک را به شهرستان های گرمسار و آرادان داشته باشیم.
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی از مدیران این دو شهرستان در سالهای اخیر در زمینه اعتبارات ملی کارهای خوبی را صورت دادند و اعتبارات خوبی را برای مثال در حوزه بهداشت و درمان توانستیم جذب کنیم که حتی بیش از آنچه برای بهداشت و درمان منطقه درنظر گرفته بودند، بود که قابل قدردانی است.
عربی با بیان اینکه اعتبارات استانی محدود است، گفت: ظرفیت اعتبارات ملی بسیار بالا است و به خصوص میتوان برای تکمیل پروژهها به صورت خرد خرد، از اعتبارات ملی هم بهره گیری کرد که این امر اهتمام همه روسای ادارات و دستگاههای اجرایی شهرستان گرمسار و آرادان را میطلبد.
نظر شما