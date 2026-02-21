یاسر عربی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر از پیگیری طرح ملی شدن اعتبارات استانداریها در مجلس خبر داد و بیان کرد: این طرح بالاخره با پیگیری های فراوان و همراهی کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.
وی افزود: بر اساس این مصوبه، اعتبارات استانداریها که پیش از این به صورت استانی تخصیص مییافت، در چارچوب نظام بودجهای کشور به صورت ملی تعریف شد؛ اقدامی که با هدف رفع نابرابری ساختاری و تحقق عدالت در نظام بودجهای انجام گرفته است.
نماینده گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی درباره این طرح توضیح داد: کارکنان وزارت کشور در استانداریها و فرمانداریها این اقدام را گامی مهم در جهت استقرار عدالت در پرداختیهای حقوق و مزایا بر اساس اصول قانون اساسی دانسته و تاکید کردند ملی شدن اعتبارات میتواند زمینه ارتقای جایگاه ساختاری استانداریها و فرمانداریها و بخشداریهای تابع را فراهم کند.
عربی بیان کرد: این تصمیم تاثیر بسزایی در بهبود حقوق و رفاهیات کارکنان وزارت کشور خواهد داشت و موجب تقویت انگیزه و افزایش بهرهوری در مجموعههای اجرایی استانها میشود.
وی با بیان اینکه افزایش سطح حمایتهای مالی و اصلاح ساختار بودجهای استانداریها، در نهایت به ارتقای کیفیت خدماترسانی به مردم در شهرستانهای گرمسار و آرادان و سایر مناطق کشور منجر خواهد شد، افزود: این موضوع مورد استقبال خوب وزارت کشور هم قرار گرفته است.
