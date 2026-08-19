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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۷

روایت رویترز از رایزنی رئیس جدید موساد و الشیبانی

روایت رویترز از رایزنی رئیس جدید موساد و الشیبانی

رویترز اعلام کرد که رئیس جدید موساد و وزیر خارجه دولت خودخوانده سوریه درباره حضور نظامی ترکیه در سوریه گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، «رومن گوفمن» رئیس جدید موساد و اسعد الشیبانی وزیر امور خارجه دولت خودخوانده سوریه درباره حضور نظامی ترکیه در سوریه گفتگو کردند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، این گفتگو چند روز پیش از حمله رژیم صهیونیستی به یک پایگاه هوایی نظامی سوریه در شمال این کشور انجام شد.

به ادعای این خبرگزاری، محور گفتگوی تلفنی میان رئیس جدید موساد و «اسعد الشیبانی»، استقرار نیروهای نظامی ترکیه در سوریه بوده است.

این منبع اضافه کرد که این نخستین تماس تلفنی میان این ۲ نفر به شمار می آید.

رویترز زمان وقوع این رایزنی تلفنی را ۱۴ آگوست (جمعه گذشته) اعلام کرده است.

کد مطلب 6921774

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