تلفات آمریکایی ها در جریان جنگ رمضان صدها کشته و هزاران مجروح بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی شامگاه چهارشنبه در جمع نمازگزاران مسجد امام موسی کاظم(ع) اسلامشهر با اشاره به نقش شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بزرگداشت مراسم و برنامه های ملی و انقلابی اظهار داشت: نهاد شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به امر امام راحل در سال ۱۳۵۹ تشکیل شد و رهبر شهید انقلاب بارها از عملکرد بهنگام و به موقع این نهاد در برگزاری مراسم و مناسبت ها تجلیل کردند.
وی با اشاره به تداوم حضور مردم در خیابان ها و میادین افزود: مردم متدین و انقلابی ایران بیش از ۱۷۲ شب در میادین و خیابان ها حضور دارند و این یک معجزه الهی است که به برکت خون مطهر رهبر شهید انقلاب پدید آمده است.
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران ادامه داد: حضور مداوم ملت ایران در خیابان ها و شجاعت نیروهای مسلح، تحت هدایت های رهبرانقلاب اسلامی سبب پیروزی در میدان شده است و آمریکا و اسراییل به هیچکدام از اهداف خود نرسیده اند و این امر استکبار را دچار سردرگمی کرده است
وی متذکر شد: آمریکا امروز به لطف الهی نقطه امنی در منطقه ندارد و در جریان جنگ رمضان صدها نفر کشته و مجروح داده اند اما با سانسور شدید خبری تلاش دارند مردم جهان از این آمارها مطلع نشوند اما به فضل خداوند ملت ایران پوزه آمریکا را به خاک خواهد مالید.
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