به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی، نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی، در سومین شب ماه صفر و در یکصد و چهلمین اجتماع خیابانی مردم انقلابی و بصیر شهرک طرق مشهد که با موضوع «خونخواهی تا ظهور» برگزار شد، اظهار کرد: از اجتماع عظیم شما برادران و خواهران به مناسبت هفتمین روز تدفین امام شهید مظلوم تشکر می‌کنم. شما در این اجتماع عظیم، به احترام خون به‌ناحق‌ریخته امام شهید مظلوم حضور پیدا کردید و طبیعی است که با توجه به عشق و علاقه‌ای که در دل‌های شما نسبت به این امام مظلوم و شهید وجود دارد، مسئله اصلی و آرمان قطعی شما، انتقام و خونخواهی از این مظلومیت باشد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: خونخواهی از امام شهید با خونخواهی از یک فرد کشته‌شده متفاوت است. طبیعی است که در یک جریان معمولی، اگر فردی به ظلم و جنایت کشته شود، مسئله قصاص مطرح است؛ همان‌گونه که خداوند متعال در قرآن کریم فرموده است: «العین بالعین». اگر انسانی کشته شود، قاتل او نیز باید کشته شود؛ اما خونخواهی از امام شهید مظلوم، قصاص نیست؛ زیرا اگر به جای امام، صدها نفر از جنایتکاران آمریکایی با همان خباثت و رذالت، از جمله رئیس‌جمهور آمریکا، از بین بروند، باز هم قیمت یک موی امام مظلوم شهید نخواهد شد. بنابراین، قصاص در اینجا معنا ندارد.

وی ادامه داد: خونخواهی از امام مظلوم شهید، حقیقتی فراتر از قصاص است. مرحله نخست آن، مجازات انسان‌ها و عوامل متجاوزی است که عملیات قتل و شهادت را انجام داده‌اند. این افراد باید در برابر دیدگان مردم به جزای کردار خود برسند. این در حقیقت، جزای عمل آنان است، نه قصاص؛ زیرا جنایتکاران باید نتیجه جنایت خود را ببینند و مردم نیز شاهد باشند که قاتل امام مظلوم به سزای عمل خود رسیده است، نه اینکه صرفاً قصاص شده باشد.

علم الهدی خاطرنشان کرد: این تنها مرحله نخست خونخواهی است و خونخواهی ادامه دارد. عامل اصلی شهادت و قتل امام شهید مظلوم ما، تنها قاتلان عملیاتی یا رئیس‌جمهور آمریکا و عوامل اجرایی او نیستند؛ بلکه جریان سلطه آمریکایی عامل اصلی این جنایت است. خونخواهی ما باید تا آنجا ادامه پیدا کند که جریان ایالات متحده آمریکا، همانند اتحاد جماهیر شوروی، دچار فروپاشی شود. هنگامی که این جریان فروبپاشد و سلطه آمریکایی از میان برود، تازه مرحله دوم انتقام ما تحقق یافته است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: مرحله سوم خونخواهی نیز انتقام قطعی به دست توانمند وجود اقدس حضرت بقیةالله الأعظم(ارواحنا فداه) است. ما باید خونخواهی امام مظلوم شهید را با تعقیب ظهور حضرت دنبال کنیم و در مسیری گام برداریم که ان‌شاءالله قله ظهور و فرج را درک کرده و انتقام قطعی را در آن مقطع شاهد باشیم. بنابراین، خونخواهی سه مرحله دارد؛ اما آنچه اجرای این سه مرحله را ممکن می‌سازد، مقاومت مردم است.

وی اظهار کرد: عزیزان! این‌گونه نیست که شما بنشینید تا رئیس‌جمهور آمریکا را به جزای عملش برسانند، بلکه باید بدانید او نیز در برابر این حرکت، دست به اقدامات تندتری خواهد زد. هنگامی که پرچم‌های قرمز شما در تشییع جنازه امام شهید مظلوم به اهتزاز درآمد، او نیز هرگونه تفاهم را زیر پا گذاشت، دامنه تخریب، فشار و تجاوز خود را گسترش داد و همان‌گونه که امروز مشاهده می‌کنید، جنگ در مرحله‌ای دیگر، بسیار گسترده‌تر از گذشته، در کشور در حال اجراست.

علم الهدی ادامه داد: این مسئله به دو علت رخ داد؛ نخست، برافراشته شدن پرچم‌های قرمز و عزم این همه انسان برای نابودی عاملان این جنایت. طبیعی است که او نیز برای جلوگیری از نابودی خود، به مقابله برخیزد. عامل دوم آن بود که وقتی پیکر امام شهید در عراق با آن عظمت و شکوه تشییع شد، آمریکا و رئیس‌جمهور آن دریافتند که رهبر یک کشور را به شهادت نرسانده‌اند، بلکه رهبر جهان اسلام را هدف قرار داده‌اند؛ زیرا مردم کشورهای دیگر نیز به اعتبار اسلام و تشیع، در این تشییع عظیم حضور یافتند و این حضور، حتی از حضور مردم ایران نیز گسترده‌تر و پرشورتر بود.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: هنگامی که دریافتند رهبر جهان اسلام به شهادت رسیده است، احساس کردند امت اسلامی در برابر آنان قیام خواهد کرد و مسئله تنها به ملت ایران محدود نیست. از همین رو، برای جلوگیری از حرکت امت اسلامی، سرکوب را در این کشور تشدید کردند و جنگ را بار دیگر آغاز نمودند. این دو مسئله، عامل تجدید جنگ در کشور بود.