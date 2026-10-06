به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی صبح سه‌شنبه در دیدار با مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان سپاه کربلا مازندران، با اشاره به گستردگی فعالیت‌های بسیج در عرصه‌های مختلف، اظهار کرد: بسیج از ظرفیت‌ی قابل توجهی برای حضور در عرصه‌های اجتماعی و خدمت‌رسانی برخوردار است و باید از این ظرفیت در مسیر تقویت ارتباط با مردم بهره گرفت.

وی افزود: بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه در بستر پایگاه‌های بسیج شکل گرفته و همین موضوع نشان‌دهنده ظرفیت این مجموعه برای ارتباط با اقشار مختلف مردم است.

فرماندار میاندورود با بیان اینکه خدمات و توانمندی‌های بسیج باید برای جامعه به‌درستی تبیین شود، گفت: تقویت ارتباط با مردم و معرفی اقدامات و خدمات بسیج می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر اقشار مختلف در فعالیت‌های اجتماعی و خدمت‌رسانی را فراهم کند.

بابایی لولتی، مشارکت مردم در فرآیند پیشرفت و آبادانی کشور را ضروری دانست و تصریح کرد: مردم علاقه‌مند هستند در حل مسائل جامعه و پیشرفت کشور نقش داشته باشند و بسیج می‌تواند یکی از بسترهای مناسب برای ساماندهی این مشارکت و هدایت آن در مسیر خدمت به جامعه باشد.

وی استقرار و فعالیت بسیج در دستگاه‌های اجرایی را فرصتی برای نزدیک‌تر شدن ادارات به مردم عنوان کرد و ادامه داد: مسئولان باید مطالبات مردم را بشنوند و برای رفع مشکلات آنها تلاش کنند. یکی از وظایف اصلی دستگاه‌های اجرایی، انتقال خواسته‌های مردم و پیگیری آن تا حصول نتیجه است.

فرماندار میاندورود همچنین بر تداوم همکاری میان فرمانداری و بسیج ادارات تأکید کرد و گفت: تعامل میان دو مجموعه باید با هدف افزایش کیفیت خدمات و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای حل مسائل مردم بیش از گذشته تقویت شود.

در ادامه این نشست، سرهنگ مهرداد بابایی مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان سپاه مازندران با تأکید بر اینکه فرهنگ بسیجی محدود به عضویت سازمانی نیست، اظهار کرد: هر ایرانی می‌تواند در عرصه خدمت به مردم و دفاع از منافع و امنیت کشور نقش‌آفرین باشد و روحیه مسئولیت‌پذیری، فداکاری و حضور در میدان، از مؤلفه‌های فرهنگ بسیجی است.

وی افزود: در محیط‌های اداری نیز کارمندان می‌توانند با رویکرد مسئولانه و جهادی، خدمت‌رسانی به مردم را با جدیت دنبال کنند و بخشی از مشکلات و مطالبات جامعه را کاهش دهند.

مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان سپاه مازندران با اشاره به ضرورت تقویت اعتماد عمومی، گفت: دستگاه‌های اجرایی باید ارتباط مستقیم و مستمر با مردم داشته باشند و برگزاری میزهای خدمت می‌تواند یکی از راه‌های مؤثر برای شنیدن مشکلات و پاسخگویی به مطالبات شهروندان باشد.

بابایی با تأکید بر اهمیت حفظ امید و نشاط اجتماعی، خاطرنشان کرد: برنامه‌های فرهنگی، نشست‌های تبیینی، یادواره‌های شهدا و تکریم ایثارگران می‌تواند در تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری اجتماعی و افزایش ارتباط میان مردم و دستگاه‌های اجرایی مؤثر باشد.

وی در پایان بر استفاده هدفمند از ظرفیت بسیج ادارات برای ارتقای خدمات عمومی، افزایش همدلی اجتماعی و کمک به رفع مسائل مردم تأکید کرد.