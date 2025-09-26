سرهنگ پاسدار علی محمد اسلامی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای گسترده برنامه‌های حمایتی و عمرانی این قرارگاه خبر داد و اظهار کرد: در آغاز سال تحصیلی جدید و هفته دفاع مقدس و با هدف پشتیبانی از اقشار نیازمند، مرکز محرومیت‌زدایی قرارگاه شهید برونسی برنامه‌ای گسترده برای مدارس مناطق محروم به اجرا گذاشته است.

معاون محرومیت‌زدایی و مردم‌یاری قرارگاه اجتماعی امنیتی شهید برونسی بیان کرد: در این مرحله ۲۰ هزار بسته لوازم‌التحریر و ۵۵۰۰ سبد ورزشی میان دانش‌آموزان مناطق محروم توزیع می‌شود.

وی افزود: علاوه بر این، پل روستایی در روستای ارمغان پل آماده بهره‌برداری شده و ده واحد مسکونی ویژه خانواده‌های نیازمند نیز تکمیل که مراسم افتتاح رسمی آن روز شنبه برگزار خواهد شد.

اسلامی نژاد بیان کرد: طی بازه زمانی سال گذشته و سال جاری، ۲۰۶۹ پروژه عمرانی با اعتبار ۵۵ میلیارد و ۶۷۱ میلیون تومان و ۴۹۱۶ برنامه غیر عمرانی با اعتبار ۱۶۷ میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان اجرا شده که مجموعاً بالغ بر ۲۳۳ میلیارد و ۵۶۱ میلیون تومان بوده است.

معاون محرومیت‌زدایی و مردم‌یاری قرارگاه اجتماعی امنیتی شهید برونسی افزود: این پروژه‌ها شامل احداث مسکن محرومان، مرمت مساجد و مدارس، ارائه خدمات بهداشتی و معیشتی، حمایت فرهنگی و ورزشی، و امدادرسانی در شرایط بحران بوده است.

وی تأکید کرد: تمام این اقدامات با همکاری مردم، نهادهای انقلابی و خیّرین ولایتمدار انجام شده و در راستای عمل به فرمان مقام معظم رهبری، به مردم شهیدپرور و ولایت‌مدار تقدیم شده است.