به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی صبح چهارشنبه در حاشیه شورای آموزش و پرورش خراسان رضوی در جمع خبرنگاران در خصوص سفر خود به این استان اظهار کرد: چند جلسه بسیار خوب در رابطه با آموزش و پرورش در این مدت برگزار شد. از استاندار خراسان رضوی بابت حمایت‌هایشان از مجموعه نظام تعلیم و تربیت چه در سطح استان و چه در سطح کشور، تشکر می‌کنم. ایشان الگوهای بسیار خوبی را تجربه و به کشور ارائه کرده‌اند؛ از هیئت‌امنایی کردن مدارس در حال ساخت گرفته تا الگوی مشارکتی که در قالب پویش «با من» طراحی شده است.

وزیر آموزش و پرورش افزود: در سایه این تلاش‌ها اتفاقات بسیار خوبی در استان رقم خورد؛ سال گذشته ۳۶۶ پروژه آموزشی افتتاح شد و اکنون نیز در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، در گام دوم بیش از ۲۰۰ تا ۲۵۰ کلاس درس به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: دیروز نیز استخر آموزشی آیت‌الله رئیسی، شهید جمهور، افتتاح شد و شش استخر دیگر نیز تا پایان سال در این استان افتتاح خواهد شد. همچنین در این جلسه مقرر شد حداقل ۱۰۰ میلیارد تومان برای بهسازی و تجهیز فضاهای ورزشی، که بخش عمده آن مربوط به اجرای چمن‌های مصنوعی است، اختصاص پیدا کند.

کاظمی خاطرنشان کرد: در مجموع نیز تقسیم‌بندی انجام دادیم تا بتوانیم سالانه نزدیک به شش و نیم همت به صورت مشترک در حوزه آموزش و پرورش سرمایه‌گذاری کنیم. این سرمایه‌گذاری از محل کمک‌های خیرین مدرسه‌ساز، مولدسازی، بودجه‌های ملی و بودجه‌های استانی انجام خواهد شد. در مجموع بر سر این تفاهم رسیدیم و با جدیت آن را دنبال می‌کنیم.

وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: درباره کلاس‌های مجازی باید بگویم که این موضوع طبیعی و اجتناب‌ناپذیر بود، اما برای جبران عقب‌افتادگی‌های آموزشی برنامه کلاس‌های جبرانی را در قالب طرح «حامی» و طرح‌های دیگری که معاونت متوسطه آماده کرده است، پیش‌بینی کرده‌ایم. به محض پایان امتحانات، این کلاس‌ها برگزار خواهد شد و از همه ظرفیت‌های آموزشی استفاده می‌کنیم تا بخش زیادی از این عقب‌ماندگی‌ها جبران شود.

وی بیان کرد: اکنون در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید قرار داریم و خانواده‌ها دغدغه‌های زیادی دارند که بخشی از آن مربوط به ثبت‌نام است. امسال خوشبختانه اتفاقات خوبی در این حوزه رخ داده است. یکی از گام‌های مهم ما کاهش تنوع مدارس بود؛ به‌ویژه در مدارس هیئت‌امنایی و نمونه دولتی. محدوده‌ها را حذف کردیم، مصاحبه‌ها را حذف کردیم، آزمون‌ها را حذف کردیم و اخذ هرگونه وجه را نیز حذف کردیم تا شرایط ثبت‌نام تسهیل شود.

کاظمی عنوان کرد: دو اقدام مهم نیز امسال برای نخستین بار انجام شد؛ نخست اینکه ثبت‌نام پایه اول ابتدایی را به صورت الکترونیکی انجام دادیم و از سامانه پیش‌ثبت‌نام پایه اول رونمایی شد. دوم اینکه تمام دانش‌آموزان میان‌پایه بدون نیاز به مراجعه حضوری، به صورت خودکار در پایه بعدی ثبت‌نام می‌شوند. از میان ۱۶ میلیون دانش‌آموز کشور، حدود یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر مربوط به پایه اول هستند که فقط همین گروه نیاز به ثبت‌نام در سامانه دارند و سایر دانش‌آموزان به صورت خودکار ثبت‌نام خواهند شد.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در حوزه سرویس حمل‌ونقل دانش‌آموزی نیز مسئولیت به طور کامل به وزارت کشور و مجموعه‌های زیرمجموعه آن واگذار شده است. ما در این زمینه همکاری، اطلاع‌رسانی و نظارت می‌کنیم و هرجا مسئولیتی به آموزش و پرورش واگذار شود، انجام خواهیم داد، اما مسئولیت مستقیم این حوزه بر عهده آموزش و پرورش نیست.

وی گفت: یکی دیگر از دغدغه‌های خانواده‌ها در شرایط اقتصادی فعلی، لباس فرم مدارس است. برای رعایت حال دانش‌آموزان تصمیم گرفتیم لباس فرم مدارس حداقل تا سه سال تغییر نکند و این موضوع را تثبیت کرده‌ایم. حتی به سمتی حرکت می‌کنیم که چارچوب پوشش مدارس به گونه‌ای طراحی شود که اگر خانواده‌ای بخواهد بیش از چهار سال نیز از همان لباس استفاده کند، امکان آن وجود داشته باشد. نگاه ما این است که فشارها را از دوش مردم برداریم. همچنین فعالیت‌های فوق‌برنامه، کلاس‌های جبرانی و اردوهای دانش‌آموزی باید اختیاری باشند و هیچ خانواده‌ای به واسطه این برنامه‌ها مجبور به پرداخت هزینه نشود.