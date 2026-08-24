به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، نشست صمیمانه استاندار یزد با اعضای تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران، پیش از اعزام به بیستمین دوره بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن برگزار شد.
محمدرضا بابایی، استاندار یزد در این نشست، با اشاره به نقش پررنگ ورزش در حفظ سلامتی فردی و اجتماعی اظهار کرد: متاسفانه حضور بیرویه در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی باعث مشکلات روحی و جسمی در بین جوانان و نوجوانان شده است.
وی به آسیبهای مخرب شبکههای اجتماعی به ویژه در دوران بحرانها اشاره و تصریح کرد: از سوی دیگر ورزشکاران هیچگاه روح و جسم خود را در اختیار دشمن قرار نمیدهند و با حضور در میادین ورزشی در برابر آسیبها واکسینه میشوند.
بابایی در ادامه با اشاره به آسیبپذیری روح انسان گفت: علاوه بر وجود کمترین مشکلات جسمی و روحی و روانی در بین ورزشکاران، برخورداری از فکر و ذهن پویا و شکوفا از دیگر آثار مثبت ورزش محسوب میشود.
استاندار یزد همچنین به رسالتهای اجتماعی ورزشکاران و قهرمانان ورزشی اشاره و عنوان کرد: افتخارآفرینی و کسب عناوین قهرمانی در میادین ملی و بین المللی باعث گرایش جوانان و نوجوانان به ورزش و دوری آنان از انحرافات اخلاقی خواهد شد.
وی یزد در بخش پایانی سخنان خود از حمایت همه جانبه مجموعه استان از قهرمانان و افتخارآفرینان ورزشی به ویژه ورزشکاران رشته شمشیربازی خبر داد.
شایان ذکر است؛ آخرین مرحله اردوی تیم ملی شمشیربازی به میزبانی یزد برگزار و این تیم، ۲۵ شهریور برای حضور در بازیهای آسیایی راهی ناگویا ژاپن خواهد شد.
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