ملانوری: سند مهندسی فرهنگی کشور با نگاه راهبردی مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ملانوری بعد از ظهر شنبه در صدو هفتاد و دومین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به اهمیت سند مهندسی فرهنگی کشور به عنوان میراثی معنوی، اظهار کرد: سند مهندسی فرهنگی کشور نباید صرفاً به عنوان یک دستورکار اداری دیده شود، بلکه این سند، «زمین بازی» و چارچوب اصلی سیاست‌گذاری و فعالیت‌های فرهنگی است.

وی افزود: این سند حاصل دو دهه تلاش و هم‌افزایی است و باید با نگاهی راهبردی، به عنوان گنجینه‌ای برای حل نظام مسائل فرهنگی کشور مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه سند «برش استانی» فرهنگ بر پایه نظام مسائل، مطالعات دقیق و با مشارکت فعالان و صاحب‌نظران تدوین شده است، افزود: سهم و وظایف هر دستگاه در این سند به طور شفاف مشخص شده و مبنای برنامه‌ریزی‌های فرهنگی قرار گرفته است.

دین‌داری نوجوانان؛ اولویت نخست شورای فرهنگ عمومی

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اولویت‌بندی مسائل را لازمه موفقیت شورای فرهنگ عمومی دانست و گفت: ما نمی‌توانیم تمام مسائل را هم‌وزن تلقی کنیم؛ از این رو «دین‌داری نوجوانان» و «نهادینه‌سازی فرهنگ قرآن و عترت» به عنوان اولویت نخست این شورا باید باشد.

وی در ادامه به اهمیت سرمایه اجتماعی اشاره کرد و افزود: با وجود خسارت‌های جنگ، این دوران برکات زیادی از جمله تقویت حس وطن‌دوستی و افتخار به ایرانی بودن را به همراه داشت. تقویت سرمایه اجتماعی در قالب «افتخار به وطن» که ریشه در آن دوران دارد، از ضرورت‌های امروز جامعه است.

جنگ ترکیبی؛ تمرکز بر اخلاق شهروندی و مدیریت منابع

حجت‌الاسلام ملانوری با تأکید بر اینکه امروز درگیر یک جنگ ترکیبی هستیم که جنبه‌های اقتصادی آن برجسته است، تصریح کرد: شورای فرهنگ عمومی استان چهار مسئله کلان را در دستور کار خود دارد: دین‌داری نوجوانان، افزایش سرمایه اجتماعی، اخلاق شهروندی و بهینه‌سازی مصرف انرژی.

وی با بیان اینکه اخلاق شهروندی با همکاری دهیاری‌ها و شهرداری‌ها پیگیری می‌شود، خاطرنشان کرد: اگر مردم به اخلاق شهروندی پایبند باشند، زیرساخت‌های شهری نیز بهتر حفظ خواهد شد. همچنین با توجه به شرایط موجود، مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف انرژی یکی از ضرورت‌های غیرقابل‌انکار در زیست شهروندی است.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور در پایان، نقش کانون‌های فرهنگی هنری مساجد را در بزنگاه‌های تاریخی بی‌بدیل خواند و گفت: تشکل‌های فرهنگی، سرمایه‌ای هستند که در مواقع حساس، نقشی ایفا می‌کنند که هیچ نهاد و ارگانی قادر به انجام آن نیست؛ همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس شاهد نقش‌آفرینی عظیم مردم در صحنه بودیم.

ضرورت ترویج فرهنگ مهدویت در جامعه

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت ترویج فرهنگ مهدویت در جامعه گفت: شب‌زنده‌داری، تهجد و تقویت ارتباط با امام عصر(عج) باید به بخشی از فرهنگ عمومی تبدیل شود و در کنار آن، با توجه به در پیش بودن هفته وحدت، همه دستگاه‌ها و مجموعه‌ها برای تقویت انسجام و وحدت ملی پای کار باشند.

حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی با اشاره به سالروز آغاز امامت حضرت مهدی(عج)، بر ضرورت توجه ویژه به مسئله مهدویت در جامعه تأکید کرد و گفت: باید تلاش کنیم فرهنگ مهدوی هرچه بیشتر در جامعه ترویج شود و این موضوع به یکی از محورهای مهم فعالیت‌های فرهنگی تبدیل شود.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی با تأکید بر اهمیت گسترش فرهنگ عبادت و معنویت اظهار کرد: شب‌زنده‌داری، تهجد و ارتباط داشتن با امام عصر(عج) باید از مسائل فردی فراتر رفته و به یک فرهنگ عمومی در جامعه تبدیل شود.

وی همچنین با اشاره به در پیش بودن هفته وحدت، بر ضرورت تقویت همدلی میان اقوام و مذاهب در آذربایجان‌غربی تأکید کرد و گفت: با توجه به قومیتی بودن استان، در ایام هفته وحدت همه دستگاه‌ها و مجموعه‌ها باید وارد میدان شوند و برای تقویت وحدت و انسجام تلاش کنند.

حفظ وحدت و انسجام ملی از ضرورت‌های مهم امروز کشور است

امام جمعه ارومیه تصریح کرد: باید مبلغ وحدت باشیم و اجازه ندهیم انسجام جامعه آسیب ببیند. حفظ وحدت و انسجام ملی از ضرورت‌های مهم امروز کشور است و همه مجموعه‌های فرهنگی و اجرایی در این زمینه مسئولیت دارند.

وی همچنین بر ضرورت بازسازی و تقویت شورای فرهنگ عمومی در شهرستان‌های استان تأکید کرد و گفت: این شوراها باید با رویکردی فعال‌تر و اثرگذارتر در حوزه مسائل فرهنگی شهرستان‌ها نقش‌آفرینی کنند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی همچنین با اشاره به اهمیت نماز در تقویت فرهنگ دینی جامعه اظهار کرد: ادارات و دستگاه‌های اجرایی باید بیش از این در نماز جماعت حضور داشته باشند و زمینه حضور و مشارکت بیشتر کارکنان در نماز را فراهم کنند.