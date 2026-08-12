۳ مصدوم بر اثر تصادف نیسان پیکاپ و پراید در سرخه

سید مرتضی زرگر در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: امروز چهارشنبه گزارشی مبنی بر تصادف دو دستگاه خودروی، نیسان پیکاپ و پراید در کیلومتر ۳۴ جاده سمنان ـ فیروزکوه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله تیم امداد و نجات پایگاه شهدای امدادگر با ست نجات و آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس هلال احمر سرخه اعلام کرد: این حادثه سه مصدوم بر جای گذاشت که پس از انجام اقدامات اولیه توسط نجاتگران هلال احمر و همکاری عوامل اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی منتقل شدند.