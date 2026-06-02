۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۳۳

شومر: دست از مبارزه برای پایان دادن به جنگ با ایران برنخواهیم داشت

رهبر اقلیت دموکرات در مجلس سنای آمریکا مجدا از جنگ افروزی ترامپ علیه ایران انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات در مجلس سنای آمریکا بار دیگر با انتقاد از جنگ افروزی ترامپ علیه ایران تاکید کرد، ترامپ می گوید عجله ای برای پایان دادن جنگ ایران ندارد. آیا این درست است؟ این موضوع را به نظامیان ما که در معرض خطر هستند بگویید.

وی اضافه کرد، این حرف را به خانواده های آنها بگویید. این موضوع را به اطلاع آمریکایی هایی برسانید که از افزایش قیمت بنزین و رکورد زدن آن رنج می برند.

شومر بیان کرد، ما برای پایان دادن نهایی به این جنگ دست از مبارزه بر نخواهیم داشت.

وی پیشتر نیز گفته بود، تورم در حال افزایش که به بالاترین سطح خود طی سال های گذشته رسیده به دلیل جنگ غیر ضروری رخ داده که ترامپ آن را به راه انداخت. یک جنگ با برنامه ریزی بد و بی ملاحظه. این هم یک دلیل دیگر که ما را به سمت پایان دادن فوری به این جنگ سوق می دهد. آمریکایی ها هر روز تاوان حماقت ترامپ را می پردازند.

