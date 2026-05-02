به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی نوشت: دموکرات‌های کنگره آمریکا ادعای دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری این کشور درباره «پایان خصومت‌ها با ایران» را «مزخرف» خواندند.

این رسانه غربی افزود: دموکرات‌های سنای آمریکا به‌طور صریح ادعای ترامپ مبنی بر پایان یافتن جنگ با ایران را رد کردند؛ این ادعا در نامه ای رسمی‌ مطرح شده بود که رئیس‌جمهور روز جمعه برای روسای سنا و مجلس نمایندگان ارسال کرده بود.

ترامپ در این نامه نوشته بود: از ۷ آوریل ۲۰۲۶ هیچ تبادل آتشی میان نیروهای آمریکا و ایران صورت نگرفته است. خصومت‌هایی که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شده بود، پایان یافته است.

گاردین نوشت: این در حالی است که جنگی که او مدعی است آمریکا در همان ساعت نخست آن را برده، همچنان با محاصره‌های متقابل ایران و آمریکا در خلیج فارس ادامه دارد.

چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات در سنا در واکنش به نامه ترامپ گفت: این حرف‌ها مزخرف است. این جنگ غیرقانونی است و هر روزی که جمهوری‌خواهان با آن همراهی کنند و اجازه دهند این وضعیت ادامه پیدا کند جان های بیشتری به خطر می‌افتد، آشوب گسترش می‌یابد، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و هزینه های زندگی آمریکایی ها بیشتر می شود.

جین شاهین: وضعیت مردم آمریکا بدتر شده است

جین شاهین سناتور دموکرات نیز با انتقاد از عملکرد دولت ترامپ، از شکست اهداف آمریکا در جنگ ایران خبر داد و افزود که ترامپ هیچ استراتژی برای خروج از جنگ ندارد.

وی گفت که ۶۰ روز پس از آغاز جنگ ترامپ علیه ایران، وضعیت مردم آمریکا بدتر شده است.

این سناتور دموکرات افزود جنگ ترامپ علیه ایران به اهداف اعلام شده خود دست نیافته و دولت در توجیه مداخله آمریکا در این درگیری شکست خورده است.

شاهین اشاره کرد که ترامپ پس از ۶۰ روز از آغاز این جنگ که برنامه ریزی ضعیفی داشت، هنوز فاقد استراتژی یا راه خروجی برای آن است.

وی تأکید کرد که آمریکایی‌ها خواهان پایان دائمی این درگیری و بازگشت قیمت‌های پایین هستند و معتقدند که زمان آن فرا رسیده است که دولت ترامپ مسیر دیپلماتیک جدی را برای پیشبرد امور در پیش گیرد.

پیش از این، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال تأکید کرده بود که دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا با این استدلال که آتش‌بس جاری، شمارش معکوس ۶۰ روزه را متوقف کرده است، از مهلت اولیه «تأیید کنگره» برای جنگ علیه ایران طفره می رود.

این روزنامه اشاره کرد که این ادعا با خشم اعضای حزب دموکرات و تردید اعضای حزب جمهوری‌خواه مواجه شده است.