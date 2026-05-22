از تشییع باشکوه پیکر بهناز نازی تا اجرای نمایشی از یک اندوه موروثی!

خبرگزاری مهر-گروه هنر-سجاد خیامی؛ تئاتر به عنوان هنری کهن از گذشته پیوندی ناگسستنی با جامعه و مردم داشته و همواره عرصهای توجه برانگیز و تأثیرگذار بوده است. تماشای یک نمایش میتواند تا ساعتها ذهن تماشاگر را درگیر خود نگاه دارد و بر اندیشه، احساسات و نگرانیهای او مؤثر باشد. از این رو در این گزارش تلاش میکنیم تا با مرور مهمترین اخبار تئاتر در هفته گذشته به اتفاقات، حواشی و چالشهای این هنر بپردازیم.
برگزاری مراسم تشییع پیکر زندهیاد بهناز نازی
مراسم تشییع پیکر زندهیاد بهناز نازی بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون صبح روز ۲۸ اردیبهشت با حضور پرشمار هنرمندان تئاتر و سینما در مقابل تالار وحدت برگزار شد.
در مراسم تشییع این بازیگر افرادی چون مهدی شفیعی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتابک نادری مدیرکل هنرهای نمایشی، علیرضا گیلوری مدیرعامل خانه تئاتر، همایون اسعدیان مدیر عامل خانه سینما، محمد الهیاری مدیرعامل بنیاد رودکی، کورش سلیمانی مدیر مجموعه تئاتر شهر، امین اشرفی مدیر تماشاخانه ایرانشهر، بهرام بدخشانی، اکبر زنجانپور، رضا کیانیان، مسعود کرامتی، حامد بهداد، بهاره رهنما، نسیم ادبی، فرهاد آئیش، حمیدرضا نعیمی، محمودرضا رحیمی، الهام شعبانی، مونا فرجاد، ژاله صامتی، امیر کربلاییزاده، فرزین محدث، حامد کمیلی، سیروس همتی، محسن حسینی، شهرام کرمی، ناصر آویژه، نسرین نکیسا و مهدی میامی حضور داشتند.
محمودرضا رحیمی در بخشی از این مراسم گفت: چه جملهای زیبا تر از «بهناز نازی». هر کسی در زیستش الگویی دارد. بسیاری از همکلاسیهای بهناز امروز اینجا هستند. بهناز تئاتر را انتخاب کرد تا تلخیهای زندگی را کم کند. ببخش که آخرین حضورت روی صحنه با تلخیها همراه شد. بسیاری از همدورههای تو را میبینم و به تعداد صندلیهای کارهایی که تو در آنها اجرا کردی، دیده خواهی شد و فراموش نمیشوی.
دور چهارم اجراهای «لانگ شات» در تئاتر هامون
نمایش «لانگ شات» به نویسندگی محمدرضا مالکی و جواد خورشا و کارگردانی محمدرضا مالکی که فروردین و اردیبهشت سال ۱۴۰۲ در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفت، فصل چهارم اجراهای خود را در تماشاخانه هامون آغاز میکند.
داستان این اثر نمایشی با بازی محمدرضا مالکی روایتگر بخشهایی از زندگی شخصیتی به نام رضا مژده کارگر خیاطی است که عاشق سینما است. او یک شب در محل کار خود میخواهد فیلمی با گوشی همراه از خودش ضبط کند تا برای یک دفتر سینمایی بفرستد. این اثر در ستایش تمام هنروران و عاشقان بازیگری در سینما است.
اقتباسی از «ترانه آتش و یخ» جرج آر آر مارتین در لندن
مجموعه «ترانه یخ و آتش» نوشته جرج آر آر مارتین از جمله داستانهای مطرح فانتزی جهان است که با ساخته شدن مجموعه تلویزیونی «بازی تاج و تخت» بر اساس آن، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. مجموعه تلویزیونی «بازی تاج و تخت» شبکه اچ بی او به یکی از پربینندهترین آثار تلویزیونی جهان تبدیل شد و علاقهمندان بسیاری در کشورهای مختلف داشت.
حالا قرار است اقتباسی جدید از مجموعه جرج آر آر مارتین تولید شود اما این بار صحنه تئاتر میزبان این اقتباس جدید خواهد بود.
کمپانی رویال شکسپیر لندن قصد دارد در یکی از تولیدات جدید خود به سراغ «بازی تاج و تخت» برود و با نویسندگی دانکن مکمیلان و کارگردانی دومنیک کوک میزبان اجرای «بازی تاج و تخت؛ پادشاه دیوانه» شود.
«اژدهاک» بیضایی در تئاترشهر به صحنه رفت
نمایش «اژدهاک» نوشته زندهیاد بهرام بیضایی عنوان یکی از تازهترین نمایشهای تئاتر شهر است که از روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت به کارگردانی و تهیهکنندگی آرش اشاداد در کارگاه نمایش این مجموعه پیش روی مخاطبان قرار میگیرد.
علی افشار، عباس بابایی، پرستو فخر فاطمی از جمله هنرمندانی هستند که در این اثر نمایشی به عنوان بازیگر حضور دارند.
«اژدهاک» از جمله آثار کمتر اجراشده بهرام بیضایی است که در آن اسطوره و انگارههای تاریخی به چالش کشیده میشود. اجرای این نمایش توسط آرش اشاداد که علاوه بر حضور در تئاترهای مدرن پیشتر «کارنامه بندار بیدخش» را نیز به صحنه برده است، امیدوارکننده است.
دور دوم اجراهای «هیپوکامپوس» در مجموعه تئاتر لبخند
دور دوم اجراهای نمایش «هیپوکامپوس» به نویسندگی امید طاهری و کارگردانی میثم عبدی در سالن ۳ مجموعه تئاتر لبخند آغاز شده است. منصور اسکندری، مجید اقبالی، پگاه امیرآبادی، افق ایرجی، مهرناز بختیاری، مینا شجاعیان، مرتضی علی دادی و حامد قنبری در این نمایش به ایفای نقش میپردازند.
در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «- خوابیده؟ + آره خوابه - چطور میتونه اینقدر راحت بخوابه؟ + ما از کجا میدونیم راحت خوابیده یا نه؟»
دور نخست اجراهای این نمایش شهریور سال گذشته در عمارت نوفللوشاتو انجام شده بود.
«بیهوده» در تئاتر شهر
نمایش «بیهوده» به نویسندگی و کارگردانی یاسین رضوانی به زودی در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه میرود. تهیهکنندگی این اثر را محمد قدس بر عهده دارد و علی اکباتانی نیز بهعنوان مجری طرح با گروه همکاری میکند.
نمایش «بیهوده» پیشتر در چهل و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر موفق به کسب عنوان اثر برگزیده شد و جایزه بهترین نمایشنامه این دوره از جشنواره را نیز از آن خود کرد. همچنین این اثر تقدیر بازیگر مرد را در همان دوره به دست آورد و در بخش کارگردانی نیز نامزد دریافت جایزه شد.
در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «بیهوده» داستان انسانهایی است که بیهوده در بحرانها گرفتار میشوند، بیهوده دروغ میگویند، بیهوده زندگی میکنند و بیهوده پنهانکاری میکنند.
معرفی مدیرکل امور بینالملل اداره کل هنرهای نمایشی
اتابک نادری مدیرکل هنرهای نمایشی ضمن قدردانی از علیاکبر طرخان مدیر پیشین امور بینالملل این ادارهکل، روحالله ایرجی را در این سمت معرفی کرد.
روحالله ایرجی دارای مدرک کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر از دانشکده سینما-تئاتر است. وی همچنین سابقه ترجمه چندین عنوان کتاب و نمایشنامه تئاتری را در کارنامه دارد. از دیگر سوابق کاری و هنری او میتوان به مدیریت برنامهریزی تئاترشهر، معاونت تماشاخانه سنگلج، عضویت در کانون نمایشنامهنویسان و مترجمان خانه تئاتر ایران، بازیگری در چهار نمایش حمید امجد و حضور در چند مجموعه تلویزیونی به کارگردانی محمد رحمانیان اشاره کرد.
بازگشت «دشمن خدا» به صحنه
نمایش «دشمن خدا» به نویسندگی عمادالدین رجبلو و کارگردانی مشترک مجید عراقی و عمادالدین رجبلو و تهیهکنندگی امیرحسین شفیعی پنجمین دور اجراهای خود را قرار است از ۶ خرداد در عمارت هما آغاز کند.
این نمایش که از شهریور تا بهمن سال گذشته صحنه تئاتر هامون را در اختیار داشت، به فروش بیش از ۴ میلیارد تومان دست پیدا کرد و بیش از ۱۳ هزار نفر به تماشای آن نشستهاند.
در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «دشمن خدا» روایت ۲ جدال در دبستان و پادگان برای کشف یک حقیقت؛ چه کسی دروغ میگوید؟
اعلام آمار فروش سالنهای دولتی
آمار فروش و مخاطب اجراهای ۳ سالن ادارهکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شامل مجموعه تئاتر شهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج تا تاریخ جمعه ۲۵ اردیبهشت، اعلام شد.
نمایش «زندانی خیابان دوم» به کارگردانی سید جواد روشن هم که از روز ۳ اردیبهشت فصل دوم اجرای خود در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان آغاز کرده بود با ۱۶ اجرا و یک هزار و ۴۸۶ تماشاگر به فروشی معادل ۳۶۸ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان دست یافت؛ فروشی که با توجه به شرایط آشفته پیرامونی، شایسته توجه است.
نمایش «سیاهوش» نیز به کارگردانی حامد شیخی که از اول اردیبهشت در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت سالن ۲۳۶ صندلی به صحنه رفته است، با ۲۲ اجرا، میزبان سه هزار و دویست و نود و سه تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۲۷۵ هزار تومانی، ۱۸۸ میلیون و ۳۹۲ هزار تومان فروش داشته است.
نظر شما