به گزارش خبرگزاری مهر، موسیقی نمایش «ساعت فراموشی» به نویسندگی و کارگردانی حسن علیشیری و تهیه‌کنندگی رضا یزدانی و محمد قدس، از سوم شهریور در مجموعه تئاتر لبخند روی صحنه می‌رود.

در این نمایش، رضا یزدانی و نگار نیکدل به ایفای نقش می‌پردازند.

«ساعت فراموشی» داستان خواننده‌ای را روایت می‌کند که بر اثر یک تصادف شدید دچار فراموشی شده و تنها ترانه‌هایش را به خاطر می‌آورد. او در یک آسایشگاه بستری است و پرستارش سعی می‌کند با نمایش پیام‌های تصویری دوستانش به بازگشت حافظه‌اش کمک کند.

رضا یزدانی در این موسیقی - نمایش علاوه بر بازیگری، ۱۲ قطعه از ترانه‌هایش را نیز، با ارکستر اجرا می‌کند.

علی اوجی، محمد بحرانی، هومن حاجی عبداللهی، بابک حمیدیان، سام درخشانی، بهرام رادان، ژاله صامتی، مهرداد صدیقیان، الیکا عبدالرزاقی، اندیشه فولادوند و سام نوری بازیگران ویدئویی این اجرا هستند و از صدای نیما رییسی و محمدرضا علیمردانی در این پروژه نمایشی استفاده شده است.

مقدی شامیریان طراح لباس «ساعت فراموشی» است و پدرام رضوانی طراحی نور را به عهده دارد. مدیریت هنری و طراحی گرافیک این نمایش نیز به عهده‌ روژان ایرجی است.

موسیقی نمایش «ساعت فراموشی» از سوم شهریور در مجموعه تئاتر لبخند روی صحنه می‌رود.

پیش‌فروش بلیت این نمایش نیز از ساعت ۱۲ روز یکشنبه ۲۵ مرداد در سامانه تیوال آغاز می‌شود.