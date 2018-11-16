خبرگزاری مهر - گروه استانها: امام حسن عسکری(ع) در سامرا همانند امام حسن مجتبی(ع) در مدینه غریب بودند زیرا تاریخ به گونهای تکرار شد که دو حسن، دو امام معصوم و بزرگوار این چنین غریبانه و مظلومانه با زهر به شهادت رسیدند.
فضای سامرا همانند جگر امام حسن عسکری(ع) مسموم و آسمان و زمین همانند حلقه محاصره منزل ایشان تنگ بود و دشمنان امام کور و بیمقدار بودند که نمیدانستند اگر قدم پیش بگذارند و چیزی از امام طلب کنند، سخاوتش را خواهند دید.
افراد نادانی که غربت امام حسن عسکری(ع) را رقم زدند، سالهاست غربت و تنهایی امام حجت بن الحسن(عج) را ادامه میدهد.
امام حسن عسکری(ع) ۲۸ سال غریبانه و تحت فشار و تدابیر شدید امنیتی خاندان عباسی زندگی کردند تا زمانی که خورشید روز هشتم ربیع الاول سر از مشرق بیرون آورد و یازدهمین خورشید آسمان امامت و ولایت غروب کرد.
حسن بن علی(ع) یازدهمین خورشید هدایتگری بودند که حق تعالی برای روشن کردن راه شیعه در نظر گرفته بود.
تبعید امام حسن عسکری(ع) به سامرا
یکی از اساتید حوزه و دانشگاه در خصوص زندگی امام حسن عسکری(ع) در گفتوگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: دوران زندگی امام حسن عسکری(ع) از نظر تاریخی ویژگی مهمی دارد زیرا بعد از این امام دوران امام زمان(عج) و غیبت ایشان رقم میخورد.
حجت الاسلام امیر جوان آراسته با بیان اینکه در دوران زندگی امام حسن عسکری(ع) و امام هادی(ع) سختگیری زیادی بر ایشان وارد بود، افزود: امام در سن چهار سالگی به همراه پدرشان امام هادی(ع) توسط معتمد عباسی از مدینه به سامرا تبعید شدند.
وی ادامه داد: معتمد عباسی، امام هادی(ع) را برای کنترل کردن به سامرا آورد و در محله عسکر مستقر کرد به همین دلیل به فرزند ایشان عسکری گفته میشود.
این استاد دانشگاه بیان کرد: امام حسن عسکری(ع) در شرایطی بودند که به ندرت میتوانستند با مردم در ارتباط باشند.
وی گفت: امام حسن عسکری(ع) در سن ۲۲ سالگی عهدهدار امامت میشوند و در سن ۲۸ سالگی توسط معتمد عباسی مسموم شده و به شهادت میرسند.
حجت الاسلام جوان آراسته عنوان کرد: برخی میگویند که ائمه اطهار(ع) برای هزار سال پیش هستند بنابراین الگویی برای زندگی ما محسوب نمیشوند که در جواب آنها باید گفت که آنچه در زندگی ائمه اطهار(ع) رخ میدهد سه دسته میشود که بخشی مربوط به وحی است که ما در این زمینه نمیتوانیم الگوبرداری کنیم، بخشی مربوط به امور زمانه خودشان است که از این امور نیز نمیتوانیم الگوگیری مناسبی داشته باشیم.
به عنوان سبک زندگی اسلامی میتوانیم از ساده زیستی امام حسن عسکری(ع) الگو بگیریم
وی ادامه داد: برخی از امور زندگی ائمه اطهار(ع) زمان بردار نیست برای مثال زمانی که از سجایای اخلاقی ائمه صحبت میکنیم قابل الگوبرداری هستند.
این استاد عرفان بخشندگی را از صفات بزرگ امام عسکری(ع) معرفی کرد و افزود: این صفت در امام به اندازهای بزرگ بود که حتی دشمنان ایشان نیز به آن اعتراف کردهاند.
وی با بیان اینکه به عنوان سبک زندگی اسلامی میتوانیم از ساده زیستی امام حسن عسکری(ع) الگو بگیریم، افزود: یکی از اصحاب امام میگوید که نزد امام رفتم و مشاهده کردم که ایشان لباس تمیزی بر تن دارند که امام آستین لباس خود را بالا زدند و دیدم که در زیر آن لباس زبری تن کردهاند که با دیدن این صحنه امام عسکری(ع) فرمودند که آنچه زیر لباس پوشیدم برای خدا و آنچه روی لباس پوشیدم برای شماست.
حجت الاسلام جوان آراسته ادامه داد: همانگونه که امام علی(ع) میفرمایند که من نمیتوانم به این راضی باشم که عنوانم امیرالمؤمنین باشد اما در سختیهای زندگی شما را همراهی نکنم.
مسئولان از زندگی امام حسن عسکری(ع) درس بگیرند
وی بیان کرد: مسئولان باید از زندگی امام حسن عسکری(ع) درس بگیرند و انتظار میرود که اگر نمیتوانند درد مردم را دوا کنند، روحیه اشرافیگری را کاهش دهند.
این استاد حوزه و دانشگاه گفت: به حضرت گفتند که شخصی با عنوان اسحاق کندی در حال نوشتن کتاب در مورد تناقضهای قرآن است و امام از شاگرد خود خواستند که نزد اسحاق برود و پس از معاشرت از او بپرسد که اگر خداوند نزد تو بیاید و از تو بپرسد که آیا احتمال وجود دارد که مقصود خداوند از این گفتار غیر از آن باشد که تو پنداشتهای و اینکه تو از کجا میدانی شاید منظور گوینده کلمات قرآن غیر از چیزی باشد که تو تصور کردهای که این سؤال اسحاق را دچار تردید کرد و اسحاق به جایی رسید که نوشتههای خود را در آتش سوزاند.
تفکر و تعقل از ویژگیهای بارز امام حسن عسکری(ع) است
وی با بیان اینکه تفکر و تعقل از ویژگیهای بارز امام حسن عسکری(ع) است، افزود: آنچه امروزه در جامعه کمرنگ شده تفکر است زیرا زمانی که استفاده از رسانه و فضای مجازی پررنگ میشود فرصتی برای تفکر پیدا نمیکنیم.
این استاد دانشگاه ادامه داد: قدرت تفکر و تعقل از امتیازات بارزی است که خداوند به انسانها داده است که زندگی مدرن و تکنولوژی تا حد زیادی آن را از انسان میگیرد.
زمانی که استفاده از رسانه و فضای مجازی پررنگ میشود فرصتی برای تفکر پیدا نمیکنیم
وی ادامه داد: باید با توجه به این خصلت امام حسن عسکری(ع) توجه کنیم که پول را از چه راهی به دست میآوریم و چگونه خرج میکنیم و از اسراف دوری کنیم.
حجت الاسلام جوان آراسته بیان کرد: اتفاق مهم در زندگی امام حسن عسکری(ع) این بود که زمینهسازی برای دوران غیبت انجام شد زیرا این امام تحت نظر بودند و ارتباط مردم با ایشان کم بود که بدین وسیله شرایط برای غیبت و ندیدن امام فراهم شد.
وی با بیان اینکه امام(ع) فضا را برای غیبت آماده کردند، افزود: مردم نیز در زمان این امام بزرگوار میدانستند که فرزندی از ایشان به دنیا میآید که غیبت میکند بنابراین سختگیری بیشتری بر ایشان وارد میکردند.
این استاد عرفان بیان کرد: علم الهی، عصمت، مصلحت سنجی زمانی از دیگر ویژگیهای مهم امام حسن عسکری(ع) بوده است.
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