ناپایداری جوی و دریایی در هرمزگان؛ ارتفاع موج به ۲ متر خواهد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزهنژاد با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی دریایی در هرمزگان، اظهار کرد: امروز شنبه دوم خرداد ماه، ناپایداری جوی و دریایی در استان حاکم خواهد بود. آسمان صاف است اما افزایش باد و غبار محلی دور از انتظار نیست. در برخی نقاط از جمله مناطق غربی و جزایر، وزش باد همراه با انتقال گردوغبار و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود.
وی افزود: دریا بهویژه در ساعات بعدازظهر و شب، با وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب غربی تا شمال غربی، بهویژه در محدوده خلیجفارس و غرب تنگه هرمز، مواج خواهد بود. سرعت باد در خلیجفارس به بیش از ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج به حدود ۲ متر میرسد.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان با بیان توصیههایی به فعالان دریایی و شهروندان، تصریح کرد: لازم است تمهیدات لازم در بنادر، بهویژه بنادر غربی استان، صورت گیرد. از دریاروی با شناورهای سبک اجتناب شود و از تردد به کشورهای حاشیه جنوبی خلیجفارس و مقاصد استانهای خوزستان و بوشهر خودداری گردد. همچنین هنگام بروز گردوغبار، استفاده از ماسک و پرهیز از تردد غیرضروری توصیه میشود.
حمزهنژاد خاطرنشان کرد: این شرایط ناپایدار دریایی تا ظهر یکشنبه سوم خرداد در مناطق دریایی استان پیشبینی میشود و خیزش گردوخاک نیز محتمل است. از نظر دمایی نیز ضمن ماندگاری هوای گرم، امروز کاهش موقت ۱ تا ۲ درجهای دمای بیشینه در مناطق مرکزی و شرقی استان پیشبینی میشود.
