به گزارش خبرنگار مهر نناد کلاییچ، سرمربی خارجی تیم ملی هندبال مردان، پیش از اعزام تیم ملی به اردوی تدارکاتی صربستان در جمع خبرنگاران درباره فشار بالای تمرینات گفت: تمرینات سختی داریم چون زمان کوتاه است. مجبوریم این تمرینات را انجام دهیم و این بخشی از برنامه ماست. باید بازیکنان را تا بازیهای آسیایی ناگویا به آمادگی لازم برسانیم.
وی ادامه داد: تمرینات برای این است که اشتباهات مان را ببینیم. یک ماه دیگر زمان داریم و بازیهای تدارکاتی هم برای همین برگزار میشود. امیدواریم بتوانیم اشتباهات را برطرف کنیم و با همین استعدادی که در بین بازیکنان جوان داریم، در ناگویا همه را سورپرایز کنیم.
کلاییچ درباره برنامه تیم ملی در اردوی صربستان گفت: قطعا بازیهای خیلی خوبی خواهیم داشت. پنج بازی در صربستان انجام میدهیم که سه بازی مقابل تیمهای صربستان و دو بازی نیز برابر تیمهایی از کرواسی و رومانی خواهد بود.
سرمربی تیم ملی هندبال مردان درباره حضورش در ایران گفت: یکی از دلایلی که به ایران آمدم، شناخت پتانسیل هندبال ایران بود. بازیهای قبلی ایران در آسیا را دیده بودم. یکسری از بازیکنان باتجربه و مسن را کنار گذاشتیم تا به هدفمان برسیم.
وی افزود: قطعا یکی از اهداف مهم ما همین است. اگر بازیکنان در تمرینات تحت فشار باشند، در مسابقه هم میتوانند شرایط سخت را تحمل کنند. ما در اردو فشار را تمرین میکنیم تا بازیکنان برای مسابقات آماده شوند.
کلاییچ درباره غیبت لژیونرها نیز گفت: درست است که لژیونرها را در اختیار نداریم و اگر بودند شرایط بهتر میشد، اما چون آنها را نداریم، نمیتوانیم به تیم اعتقاد کامل نداشته باشیم. تا لحظه آخر میجنگیم و برای مدال هم تلاش خواهیم کرد.
سرمربی خارجی تیم ملی هندبال مردان با اشاره به جوان شدن ترکیب تیم ملی گفت: با همین استعداد و جوانانی که در اختیار داریم امیدواریم بتوانیم در بازیهای آسیایی ناگویا همه را سورپرایز کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر نناد کلاییچ، سرمربی خارجی تیم ملی هندبال مردان، پیش از اعزام تیم ملی به اردوی تدارکاتی صربستان در جمع خبرنگاران درباره فشار بالای تمرینات گفت: تمرینات سختی داریم چون زمان کوتاه است. مجبوریم این تمرینات را انجام دهیم و این بخشی از برنامه ماست. باید بازیکنان را تا بازیهای آسیایی ناگویا به آمادگی لازم برسانیم.
نظر شما