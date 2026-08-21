به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر جمعه در بازدید از مجتمع مرکز رشد علم و فناوری شهرستان دشتی اظهار کرد: هفته دولت فرصت مناسبی برای معرفی دستاوردها و خدمات دولت و ایجاد امید و نشاط در جامعه است و امسال طرح‌های شاخصی در شهرستان به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و رایزنی‌های استاندار بوشهر، چندین طرح مهم و شاخص در سطح شهرستان دشتی با حضور مقامات ملی و کشوری افتتاح خواهد شد.

فرماندار دشتی با اشاره به مجتمع مرکز رشد علم و فناوری شهرستان گفت: این مجتمع دارای ۹ فضای کارگاهی با زیربنای ۹۰۰ مترمربع است که در زمینی به مساحت ۹ هزار مترمربع احداث شده است.

مقاتلی خاطرنشان کرد: برای اجرای این پروژه بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و این مجتمع به‌زودی افتتاح و در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: شهرستان دشتی از مناطق پیشگام در حمایت و بهره گیری از ظرفیت های حوزه علم و فناوری در استان است و با توجه به تاکید بر توسعه زیرساخت‌های علمی و فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان که از سیاست های دولت چهاردهم است، این حمایت و اقدامات می تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و استفاده از ظرفیت جوانان و نخبگان شهرستان باشد.