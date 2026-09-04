روایت «اقتدار» راهبرد اصلی مقابله با جنگ روانی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر ،حجت الاسلام والمسلمین عباس ذاکری امام جمعه شهرستان میناب با اشاره به ظرفیتهای بینظیر مادی و معنوی ایران اسلامی اظهار کرد: امروز مقتدرترین حاکمیت دینی را در عصر غیبت تجربه میکنیم و همه باید شکرگزار این نعمت بزرگ باشیم. ابراز ضعف و بزرگنمایی مشکلات در فضای عمومی، مصداق کفران نعمت است؛ چرا که دشمن بر اساس اراده، عزم و روحیات یک ملت تصمیم میگیرد.
وی با تأکید بر اینکه «قوی دیده شدن» و «قوی روایت شدن» ابعاد مهم قوی شدن است، تصریح کرد: امروز عرصه رسانه، میدان روایت قدرتها و قوتهاست و عرصه مدیریت، محل چارهجویی کاستیها؛ لذا مواضع سازشکارانه در برابر دشمن بسیار آسیبزا بوده و موجب تشویق آنان به تکرار تجاوزات خواهد شد.
از «بشارت وحدت» تا تداوم «ماموریت خیابان»
ذاکری در بخش دیگری از خطبهها، با اشاره به پیام راهگشای رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته وحدت، چهار بشارت بزرگ این پیام تبیین شد گفت : تحقق قطعی وعده الهی در پیروزی نهایی حق بر باطل، کارآمدی و موفقیت الگوی وحدت در ایران اسلامی، افشای چهره واقعی و بدون نقاب استکبار جهانی در رأس آن آمریکای جنایتکار، و در نهایت فراهم شدن بستر شکلگیری تمدن نوین اسلامی است.
خطیب جمعه میناب با تأکید بر اینکه «ماموریت خیابان» همچنان در صدر ماموریتهای جبهه انقلاب قرار دارد، افزود: استمرار اجتماعات مردمی، کابوس همیشگی دشمنان برای ایجاد ناامنی است و پشتیبانی مردم، سپر محکمی در برابر فشارهای خارجی و توطئههای منافقان داخلی محسوب میشود.
خطیب جمعه با اشاره به جنایت رخ داده در بندر «کوهستک»، ضمن تسلیت به مردم عزیز این شهرستان و تأکید بر شعار «انا من المجرمین منتقمون» یادآور شد: ما از انتقام خون شهدایمان، بهویژه خون اطفال و کودکان معصوم که حساسیت ویژهای نسبت به آن داریم، صرفنظر نخواهیم کرد.
وی در بخش اقتصادی نیز با اشاره به لزوم تقویت تعاون در جامعه، تصریح کرد: شرکتهای تعاونی میتوانند تأثیر شگرفی بر رشد اقتصادی، فقرزدایی و تقویت کارآفرینی داشته باشند و الگوی تعاون، مناسبترین ابزار برای تحقق عدالت اجتماعی در شرایط تحریم است.
خطیب جمعه میناب در بخش پایانی بیانات خود، ضمن تبریک فرارسیدن هفته وقف، این سنت حسنه را یادگاری ماندگار و سرمایهای ابدی خواند و از تلاشهای خادمان این عرصه تقدیر کرد.
وی همچنین با گرامیداشت روز بهورز، از خدمات شبانهروزی و تلاشهای ارزنده تمامی عزیزانی که در خط مقدم عرصه سلامت، بهداشت و درمان به جامعه خدمترسانی میکنند، قدردانی کرده و برای این جهادگران سلامت توفیق و سربلندی از درگاه خداوند متعال مسئلت نمود.
گرامیداشت بیست و چهارمین سالگرد ارتحال عالم مجاهد «حجتالاسلام عباسی»
امام جمعه شهرستان میناب در پایان خطبهها، یاد و خاطره مجاهد انقلابی، جانباز و آزاده عزیز، مرحوم «حجتالاسلام والمسلمین حاج آقای عباسی» گرامی داشته شد.
خطیب جمعه با دعوت از مردم برای شرکت در مراسم سالگرد ایشان خاطرنشان کرد: شخصیت مردمی و کارهای مثبت و مؤثر این عالم مجاهد هرگز از یاد مردم هرمزگان و میناب نخواهد رفت؛ لذا از عموم مردم مومن و انقلابی دعوت میشود برای تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب، روز یکشنبه (پانزدهم شهریور ماه) ساعت ۱۶ در همین مکان مقدس حضور بهم رسانند.
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