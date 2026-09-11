به گزارش خبرنگار مهر ، حجت‌الاسلام عباس ذاکری، امام جمعه شهرستان میناب، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته میناب به تحلیل ابعاد جدید جنگ ترکیبی دشمن و نقش انسجام اجتماعی در حفظ امنیت ملی پرداخت و اظهار داشت: دشمنی که در تقابل نظامی با نیروهای مسلح کشور قافیه را باخته است، اکنون میدان نبرد را از مرزهای جغرافیایی به درون ذهن‌ها کشانده است. این جنگ ترکیبی جدید، خاکریزهایی در دستگاه محاسباتی مسئولان و تاب‌آوری مردم ایجاد کرده است.



وی با انتقاد از جریان‌های «مرتجع» که به دنبال بازگشت به سبک زندگی غربی و ایجاد دوگانه‌سازی‌های موهوم مانند جنگ و مذاکره هستند، افزود: حیات سیاسی این جریان‌ها تنها در ایجاد تفرقه و بی‌اعتمادی میان ملت و دولت میسر است. وقتی دستگاه محاسباتی یک مسئول با ویروس ارتجاع هک شود، تصمیمی اتخاذ می‌کند که دقیقاً در پازل دشمن قرار می‌گیرد.



لزوم استفاده از «آنتی‌ویروس شناختی»



ذاکری در ادامه، برای مقابله با این توطئه‌ها، ضرورت به‌کارگیری «آنتی‌ویروس شناختی» را با دو کد اصلی ، سنجش دقیق پیوست‌های «انسجام اجتماعی» پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم راهبردی و هوشیاری نسبت به نفوذ و رخنه عناصر پرهیاهوی تصمیم‌ساز که منافع ملی را به چالش می‌کشند تبیین کرد.



امام جمعه میناب در بخش دیگری از سخنان خود، طرح‌های اقتصادی آمریکا برای طرد ایران از اقتصاد جهانی را شکست‌خورده دانست و گفت: دشمن با وجود تلاش برای ایجاد ائتلاف جهت انزوای ایران و به‌کارگیری عملیات روانی رسانه‌ای، با واقعیت‌های میدانی روبرواست.



خطیب جمعه میناب بیان کرد: جغرافیای گسترده ایران، مسیرهای جایگزین و اهرم راهبردی تنگه هرمز، محاسبات دشمن را با شکست مواجه کرده است.



درس‌های مقاومت یمن و قدرت منطقه‌ای جبهه مقاومت



وی با بازخوانی تجربیات جبهه مقاومت، از مسیر پیروزی انصارالله در یمن سخن گفت و تأکید کرد: ایستادگی در برابر محاصره و اتکا به وعده‌های الهی، باعث شد یمن در برابر قدرتمندترین ابزارهای نظامی جهان پیروز شود و اکنون با تسلط جبهه مقاومت بر دو آبراه راهبردی هرمز و باب المندب، معادلات منطقه‌ای به‌طور بنیادین تغییر کرده است.



امام جمعه میناب در پایان با اشاره به موفقیت‌های اخیر جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف نظامی، تأکید کرد : ایران با تکیه بر وحدت و انسجام داخلی، به مسیر خود ادامه خواهد داد و عقب‌نشینی در برابر فشارهای بیرونی معنایی نخواهد داشت.