سیره امام حسن عسکری(ع) الگویی برای مقابله با جنگ شناختی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام احمد اصلانی در خطبههای نماز جمعه صائینقلعه با اشاره به سالروز شهادت حضرت امام حسن عسکری(ع) و آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج)، اظهار کرد: دشمنان در آن دوران با استفاده از شیوههای مختلف تبلیغاتی و روایتسازی، تلاش میکردند جایگاه اهلبیت(ع) را در میان مردم تضعیف کنند و زمینه اختلاف و خشونت علیه شیعیان را فراهم آورند.
وی افزود: در مقابل این جریان، راهبرد امام حسن عسکری(ع) بر همزیستی، حضور فعال در جامعه، ارتباط با مردم، صبر، اخلاقمداری و رفتار نیکو استوار بود تا شیعه نه بهعنوان یک گروه بسته، بلکه بهعنوان جریانی مؤثر در گسترش مهر، معنویت و حقیقت دین شناخته شود.
امامجمعه صائینقلعه تصریح کرد: این سیره و الگوی ماندگار امروز نیز میتواند پاسخی هوشمندانه به جنگ شناختی و رسانهای دشمن باشد؛ چراکه تقویت سرمایه اجتماعی، ارتباط صحیح با مردم، اخلاقمداری و روایت درست از معارف دینی، از مهمترین راههای مقابله با عملیات روانی است.
اصلانی با اشاره به جنگ شناختی و رسانهای در عصر حاضر گفت: امروز مهمترین عرصههای رویارویی فکری و فرهنگی میان جبهه حق و باطل، جنگ نرم، جنگ رسانهای، جنگ روایتها، جنگ شناختی و مهندسی افکار عمومی است، اما این نوع تقابل پدیدهای نوظهور نیست و در دوران حیات ائمه معصومین(ع) نیز با شیوههای پیچیده دنبال میشد.
وی خاطرنشان کرد: امام رضا(ع)، امام جواد(ع)، امام هادی(ع) و امام حسن عسکری(ع) در مرکز این میدان فکری و فرهنگی قرار داشتند و دشمنان با توجه به گسترش معارف اهلبیت(ع) و افزایش محبوبیت و قدرت اجتماعی شیعیان، تلاش میکردند این جریان را تضعیف کنند.
امامجمعه صائینقلعه ادامه داد: جریان باطل در جنگ روایتها از شیوههایی مانند غلو و افراط، تخریب چهره اهلبیت(ع)، مقصر جلوه دادن آنان و برجستهسازی نقاط ضعف و نسبت دادن مشکلات جامعه به جریان حق استفاده میکرد.
اصلانی گفت: این تجربه تاریخی نشان میدهد که دشمن تنها با ابزار نظامی وارد میدان نمیشود، بلکه با شایعه، تحریف، روایتسازی و مهندسی افکار عمومی نیز تلاش میکند سرمایه اجتماعی جبهه حق را کاهش دهد؛ بنابراین جامعه امروز نیز باید با بصیرت، جهاد تبیین و روایت صحیح در برابر این جریانها ایستادگی کند.
شهیدان رجایی و باهنر الگوی خدمت صادقانه و مدیریت انقلابی بودند
امامجمعه صائینقلعه همچنین با گرامیداشت سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر گفت: این دو شهید در مدت کوتاه مسئولیت خود الگویی ارزشمند از خدمت، سادهزیستی، اخلاق، پرکاری و پایبندی به اصول و ارزشهای انقلاب اسلامی ارائه کردند.
وی اظهار کرد: شهیدان رجایی و باهنر مظهر علم و عمل، اخلاقمداری، تلاش مومنانه و دلسپردگی به ارزشهای انقلاب بودند و مسئولیت را فرصتی برای خدمت صادقانه به مردم میدانستند.
اصلانی با اشاره به ویژگیهای مدیریتی شهید آیتالله سیدابراهیم رئیسی نیز گفت: شهید رئیسی الگوی ارزشمندی برای دولتها و مسئولان بود و در دوران مسئولیت خود ویژگیهایی را به نمایش گذاشت که میتواند برای مدیران امروز درسآموز باشد.
وی رعایت تقوا و عزت در سیاست خارجی، اعتماد به توانمندیهای داخلی، توجه به ظرفیتهای کشور، تقویت امید و اعتماد مردم، صراحت در اعلام مواضع انقلابی و دینی و تلاش خستگیناپذیر برای خدمت به مردم را از ویژگیهای برجسته شهید رئیسی عنوان کرد.
امامجمعه صائینقلعه افزود: شهید رئیسی در مسیر خدمت به مردم، تحت تأثیر حاشیهها، سیاسیکاریها و سخنان و فشارهای مختلف قرار نمیگرفت و با جدیت کار خود را دنبال میکرد.
اصلانی خاطرنشان کرد: منش اخلاقی، توجه به معنویت، ذکر و دعا و روحیه مردمی از دیگر ویژگیهای شهید رئیسی بود که باید بهعنوان الگویی برای مدیران مورد توجه قرار گیرد.
وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، از خدمات دولتمردان و مسئولانی که در مسیر خدمت به مردم تلاش میکنند قدردانی کرد و گفت: مسئولیت در نظام اسلامی امانتی الهی است و مدیران باید با تأسی از شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی، خدمت صادقانه، تلاش مومنانه، تقوا و مردمداری را سرلوحه فعالیت خود قرار دهند.
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