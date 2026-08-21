مسئولان نباید از حق تنگه هرمز و خروج آمریکا از منطقه کوتاه بیایند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام قاسم شهریاری در خطبههای نماز جمعه امروز بیرجند که در مصلی المهدی(عج) و با حضور جمعی از آزادگان برگزار شد، با اشاره به نامگذاری امروز به عنوان روز جهانی مسجد، اظهار کرد: جامعهای که با مسجد در ارتباط باشد، از آسیبها در امان میماند و بر اساس روایات، چنین افرادی از محبوبترین بندگان نزد خداوند هستند.
وی افزود: مسجد نخستین جایگاه برای حاکمیت اسلامی و ترویج تعالیم الهی است و از این مسیر، امور مسلمانان هدایت و ساماندهی میشود.
حجتالاسلام شهریاری تصریح کرد: رهبر شهید، مسجد را هسته مقاومت فرهنگی، سیاسی، امنیتی و نظامی و پایگاه رشد و بصیرت سیاسی دانسته است.
امام جمعه موقت بیرجند در ادامه با سفارش نمازگزاران به تقوای الهی، خاطرنشان کرد: یکی از جلوههای تقوا، توجه به امام زمان(عج)، سیره اهل بیت(ع) و عمل به آموزههای آنان است.
وی با اشاره به ضرورت الگوگیری از زندگی امام حسن عسکری(ع) گفت: آن حضرت باتقواترین مردم را کسی میدانست که هنگام قرار گرفتن بر سر دوراهیها، تصمیم درست بگیرد تا در آینده پشیمان نشود و زاهدترین مردم نیز از نگاه ایشان کسی است که از حرام دوری کند.
حجتالاسلام شهریاری افزود: امام حسن عسکری(ع) مجاهدترین مردم را کسی میداند که با هوای نفس خود مخالفت کند و پیروان واقعی آن حضرت باید در این مسیر گام بردارند.
وی با بیان اینکه انتظار ظهور امام زمان(عج) موجب افزایش امید در جامعه میشود، گفت: بزرگترین وظیفه منتظران واقعی، آمادهسازی خود در ابعاد مختلف برای ظهور آن حضرت است.
دولتمردان از همه ظرفیتها برای خدمت به مردم استفاده کنند
امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به فرارسیدن هفته دولت تأکید کرد: دولتمردان باید با بهرهگیری از همه ظرفیتها و توانمندیهای موجود، برای خدمت هرچه بیشتر به مردم تلاش کنند.
وی افزود: کارمند باید از نظر رفتار، کردار و پوشش در تراز کارمند انقلاب اسلامی باشد.
حجتالاسلام شهریاری همچنین گفت: انتصاب فرماندهان نظامی، سند راهبردی دفاعی جمهوری اسلامی ایران است.
ضرورت شفافسازی درباره مسائل سوخت و بنزین
وی با اشاره به کمبود ۱۵ هزار لیتر بنزین در کشور، اظهار کرد: مسئولان باید حقایق مربوط به این موضوع را بهصورت شفاف با مردم در میان بگذارند.
امام جمعه موقت بیرجند افزود: مشکل قیمت بنزین موضوعی تکبعدی نیست، بلکه افزایش قیمت آن میتواند ابعاد مختلف زندگی مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
نباید از حق تنگه هرمز کوتاه بیاییم
حجتالاسلام شهریاری با اشاره به پیام مردم حاضر در تجمعات شبانه به مسئولان، گفت: پیام مردم این است که مسئولان نباید از حق تنگه هرمز و خروج آمریکا از منطقه کوتاه بیایند.
وی تأکید کرد: هر اندازه آمریکا فشارهای اقتصادی را بر مردم ایران بیشتر کند، ما نیز فشار بر آمریکا در تنگه هرمز را افزایش خواهیم داد.
امام جمعه موقت بیرجند ادامه داد: امروز قدرت انتخاب در برابر آمریکا با پای کار بودن مردم در اجتماعات شبانه با ماست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، سینمای خانگی را یکی از آسیبهای موجود دانست و خواستار انجام ممیزیهای لازم بر اساس قوانین موجود در این حوزه شد.
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