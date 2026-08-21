به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل خورشیدی ظهر جمعه در مراسم سوگواری سالروز شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه‌السلام که با حضور جمعی از اساتید، فضلا، طلاب و ارادتمندان مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام در حسینیه دفتر مرحوم آیت‌الله‌العظمی فاضل لنکرانی برگزار شد، به تبیین مفهوم حیات و مرگ در قرآن کریم پرداخت و اظهار کرد: قرآن کریم برای حیات انسان معنایی فراتر از زندگی جسمانی ترسیم کرده و از حیات و مرگی سخن می‌گوید که با ایمان، معنویت و ارتباط انسان با دین پیوند دارد.



وی با اشاره به پژوهش‌های مرحوم علامه مجلسی درباره آموزه‌های مهدوی افزود: مرحوم علامه مجلسی ۷۷ آیه از آیات قرآن کریم و ۶۶ حدیث مرتبط با امام عصر عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف را احصا کرده است که این مجموعه نشان‌دهنده جایگاه ویژه مسئله حیات معنوی و هدایت الهی در معارف اسلامی است.



استاد قرآن کریم با استناد به آیه ۱۷ سوره مبارکه حدید بیان کرد: خداوند در این آیه می‌فرماید اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یُحْیِی الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا و در ادامه می‌فرماید قَدْ بَیَّنَّا لَکُمُ الْآیَاتِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ و این آیه به یکی از سنت‌های قطعی الهی اشاره دارد که همان زنده کردن زمین پس از مرگ آن است.



خورشیدی ادامه داد: مرگی که در این آیه مطرح شده است تنها به معنای پایان یافتن حیات جسمانی نیست بلکه در تفسیر معنوی آیه می‌توان آن را ناظر به کفر، بی‌ایمانی و تهی شدن انسان از معنویت دانست بنابراین ممکن است انسانی از نظر جسمانی زنده باشد و نفس بکشد اما از حقیقت حیات برخوردار نباشد.



زندگی حقیقی با ایمان معنا پیدا می‌کند



وی با اشاره به روایتی از امام باقر علیه‌السلام خاطرنشان کرد: در معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام نیز بر این حقیقت تأکید شده است که انسانی که از دین و معنویت فاصله گرفته باشد، هرچند از نظر جسمانی در قید حیات باشد، از زندگی حقیقی بهره‌ای ندارد و صرفاً نفس می‌کشد.



سخنران این مراسم با اشاره به وضعیت انسان‌هایی که از ایمان و معنویت فاصله گرفته‌اند گفت: در شرق و غرب عالم افراد بسیاری هستند که زندگی مادی خود را ادامه می‌دهند و از نظر جسمانی زنده‌اند اما هنگامی که حیات را با معیارهای معنوی و الهی بسنجیم، روشن می‌شود که زندگی حقیقی تنها با برخورداری از ایمان و معنویت تحقق پیدا می‌کند.



وی تصریح کرد: همان‌گونه که زمین می‌تواند پس از مرگ دوباره به حیات برسد، در عالم انسان و جامعه نیز احیای معنوی امکان‌پذیر است و خداوند برای هدایت بشر، اسباب و راه‌های لازم را قرار داده است.



حجت‌الاسلام خورشیدی با بیان اینکه جهان هیچ‌گاه از ولی خدا خالی نمی‌شود گفت: حتی اگر شرایط به گونه‌ای باشد که شمار زیادی از مردم از مسیر ایمان و معنویت فاصله بگیرند، عرصه جهان از ولی خدا و حجت الهی تهی نخواهد شد و چراغ هدایت الهی همچنان روشن باقی می‌ماند.



وی افزود: وجود ولی خدا برای استمرار مسیر هدایت الهی یک حقیقت اساسی است و خداوند اجازه نمی‌دهد چراغ دین به طور کامل خاموش شود و راه هدایت بشر بدون راهنما باقی بماند.



علما چراغ دین را در عصر غیبت روشن نگه می‌دارند



استاد قرآن کریم در ادامه سخنان خود به نقش عالمان دینی در دوران غیبت اشاره کرد و گفت: در زمان حاضر نیز احیای دین به دست عالمان و فقهایی است که وظیفه تبیین و پاسداری از معارف اسلامی را بر عهده دارند و در این مسیر، مرحوم آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای شهید از جمله شخصیت‌هایی بود که در جایگاه احیاگر دین شناخته می‌شد.



خورشیدی با اشاره به ایام چهلم تشییع رهبر شهید اظهار کرد: در شرایطی قرار داریم که چهلم تشییع آن رهبر شهید نیز سپری می‌شود و یادآوری این مسئله، ضرورت توجه به نقش احیاگران دین و پاسداری از مسیر هدایت و معنویت را بیش از پیش مورد توجه قرار می‌دهد.



وی با اشاره به تلاش دشمنان برای تضعیف باورهای دینی افزود: دشمنان اسلام و انقلاب برای خاموش کردن چراغ دین از شیوه‌ها و راهکارهای مختلف استفاده می‌کنند و یکی از اهداف آنان این است که ارتباط نسل جوان با علما و روحانیون که از احیاگران واقعی دین اسلام هستند، تضعیف شود.



این خطیب حوزوی ادامه داد: فاصله گرفتن جوانان از علما و معارف دینی می‌تواند زمینه‌ای برای تضعیف ایمان فراهم کند و از همین رو حفظ پیوند جامعه، به ویژه نسل جوان، با عالمان دین و آموزه‌های اصیل اسلامی اهمیت فراوانی دارد.



دشمن در پی گرفتن سلاح ایمان از مردم است



وی با تأکید بر اهمیت ایمان در برابر توطئه‌های دشمنان بیان کرد: دشمنی دشمنان با دین صرفاً برای مقابله با یک سلسله باورها نیست بلکه هدف اصلی آنان این است که سلاح ایمان را از انسان بگیرند تا پس از آن بتوانند سایر برنامه‌های خود را دنبال و اجرا کنند.



حجت‌الاسلام والمسلمین خورشیدی خاطرنشان کرد: اگر ایمان و معنویت از جامعه گرفته شود، زمینه برای اثرگذاری دیگر برنامه‌های دشمن فراهم می‌شود و از این رو حفظ ایمان و ارتباط با منابع اصیل دینی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.



وی با اشاره به جایگاه فقها و علما در دوران غیبت امام عصر عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف گفت: در دوران غیبت، احیاگران واقعی دین، فقها و علما هستند و جامعه برای حفظ مسیر هدایت باید به آنان تمسک داشته باشد.



سخنران مراسم عزاداری سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه‌السلام تأکید کرد: تمسک به علما و فقها در دوران غیبت، راهی برای حفظ ارتباط با معارف دین و استمرار مسیر هدایت است و جامعه نباید اجازه دهد دشمنان با ایجاد فاصله میان مردم و عالمان دینی، زمینه تضعیف ایمان را فراهم کنند.



وی در پایان گفت: دشمن برای رسیدن به اهداف خود تلاش می‌کند سلاح ایمان را از انسان بگیرد و بنابراین پاسداری از ایمان، معنویت و ارتباط با عالمان دینی از مهم‌ترین وظایف جامعه در دوران غیبت امام عصر عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف به شمار می‌رود.