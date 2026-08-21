قریشی: وحدت میان مسلمانان در کشور و جهان اسلام، را باید جدی بگیریم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید مهدی قریشی در خطبه‌های ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه ارومیه با اشاره به مناسبت هفته وحدت اظهار کرد: در میان اهل سنت، ۱۲ ربیع‌الاول به عنوان سالروز ولادت پیامبر اکرم (ص) و در میان شیعیان، ۱۷ ربیع‌الاول سالروز میلاد باسعادت حضرت محمد مصطفی (ص) است همین تفاوت در تاریخ ولادت، بهانه‌ای شد تا این فاصله زمانی به عنوان «هفته وحدت» نام‌گذاری شود و مسلمانان با تکیه بر مشترکات فراوان خود، بر وحدت و انسجام امت اسلامی تأکید کنند.

وی افزود: مسئله وحدت، موضوعی نیست که تنها در یک هفته مورد توجه قرار گیرد، بلکه جمهوری اسلامی ایران در طول سال همواره بر اهمیت وحدت میان مسلمانان، اقوام و مذاهب تأکید داشته است و خداوند متعال نیز در قرآن کریم بارها مسلمانان را به حفظ اتحاد، پرهیز از تفرقه و چنگ زدن به ریسمان الهی دعوت کرده است؛ بنابراین وحدت یک توصیه صرفاً سیاسی نیست، بلکه یک دستور مهم دینی و قرآنی است.

امام جمعه ارومیه بیان کرد: امروز اگر همه مسلمانان جهان در برابر دشمنان اسلام وحدت و انسجام بیشتری داشتند، دشمنان جرات نمی‌کردند چنین جنایت‌هایی را در غزه رقم بزنند و بر مردم مظلوم این منطقه ظلم کنند دشمن زمانی فرصت پیدا می‌کند که میان مسلمانان اختلاف و تفرقه وجود داشته باشد؛ بنابراین مهم‌ترین راه مقابله با توطئه‌های دشمنان، تقویت وحدت و همبستگی در میان امت اسلامی است.

وی با اشاره به ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان گفت: امروز ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و انسجام ملی در برابر دشمن ایستاده است و نشان داده که ملت متحد را نمی‌توان به آسانی شکست داد، ایران و ایرانی امروز با اقتدار در برابر تهدیدها ایستاده و این ایستادگی نتیجه همدلی و همراهی مردم و نیروهای مختلف جامعه است.

حجت الاسلام قریشی تصریح کرد: ما باید هم در داخل کشور و هم در جهان اسلام، وحدت میان مسلمانان را جدی بگیریم ممکن است در جامعه اختلاف نظر داشته باشیم، ممکن است انتقاد یا اعتراض کنیم و دیدگاه‌های متفاوتی داشته باشیم، اما این اختلاف نظرها نباید به دشمنی و تضعیف انسجام ملی منجر شود انتقاد حق مردم است، اما حفظ منافع و وحدت کشور نیز یک ضرورت اساسی است.

وی خاطرنشان کرد: رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر اهمیت وحدت و انسجام تأکید داشته‌اند و امروز نیز باید این مسیر را با جدیت دنبال کنیم دشمن تلاش می‌کند اختلافات را بزرگ‌نمایی و میان مردم، اقوام و مذاهب فاصله ایجاد کند؛ بنابراین هوشیاری در برابر این توطئه‌ها وظیفه همه ماست.

طبابت در جامعه ما باید با حکمت و معنویت آمیخته باشد

حجت الاسلام قریشی عنوان کرد: اول شهریورماه، روز پزشک، فرصتی برای پاسداشت مقام پزشکان و تلاش‌های ارزشمند آنان در مسیر حفظ سلامت و نجات جان انسان‌هاست و این روز به نام حکیم ابوعلی سینا، دانشمند بزرگ ایرانی، نام‌گذاری شده است؛ شخصیتی که بخش مهمی از میراث علمی او به دانش پزشکی و درمان اختصاص دارد و آثار او قرن‌ها در محافل علمی مورد توجه بوده است.

وی عنوان کرد: در فرهنگ ایرانی و اسلامی، پزشکی تنها یک حرفه و شغل برای کسب درآمد نیست، بلکه با حکمت، اخلاق و مسئولیت انسانی پیوند عمیقی دارد پزشک با سلامت و جان انسان‌ها سروکار دارد و به همین دلیل، دانش پزشکی باید در کنار مهارت علمی، با اخلاق، تعهد، دلسوزی و رعایت کرامت بیمار همراه باشد.

مسجد؛ پایگاه ایمان، فرهنگ و انسجام اجتماعی

حجت الاسلام قریشی افزود: طبابت در جامعه ما باید با حکمت و معنویت آمیخته باشد پزشکی زمانی به جایگاه واقعی خود می‌رسد که پزشک، علاوه بر تشخیص و درمان بیماری، خود را در برابر سلامت و آرامش مردم مسئول بداند خدمت به بیمار و تلاش برای کاهش درد و رنج انسان‌ها، از ارزشمندترین جلوه‌های خدمت به جامعه است.

وی عنوان کرد: این مسئولیت را می‌توان یک رسالت انسانی و در بسیاری از موارد یک وظیفه شرعی نیز دانست؛ چراکه حفظ جان و سلامت انسان‌ها از ارزش‌های مهم دینی است پزشک باید بداند که دانش و تخصص او امانتی است که می‌تواند برای نجات جان انسان‌ها و گره‌گشایی از مشکلات مردم به کار گرفته شود.

حجت الاسلام قریشی با اشاره به ضرورت تربیت نیروهای متخصص در حوزه سلامت گفت: اگر در برخی رشته‌های تخصصی با کمبود پزشک مواجه هستیم، باید زمینه‌ای فراهم شود تا دانشجویان مستعد و علاقه‌مند با انگیزه بیشتری به سمت رشته‌های پزشکی و تخصص‌های مورد نیاز جامعه هدایت شوند.

وی با اشاره به ۳۰ مردادماه، روز جهانی مسجد، گفت: جایگاه والای این مکان مقدس در میان مسلمانان است؛ روزی که در تقویم جهان اسلام با حادثه تلخ به آتش کشیده شدن مسجدالاقصی توسط رژیم صهیونیستی در سال ۱۳۴۸ گره خورده است.

امام جمعه ارومیه در پایان گفت: در کشور ما نیز مسجد از جایگاهی بسیار مقدس و ارزشمند برخوردار است و همواره یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اسلامی بوده است.